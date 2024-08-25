高雄三角窗素食店陷火海…疑闆娘摔跤撞瓦斯桶爆炸釀禍 波及1店、8攤、8車

高雄市三民區一家三角窗素食店今天下午近2時許突發生火警，並傳出爆炸聲，因店面有鐵皮搭建，瞬間陷入火海，並波及8間攤位、1間餐廳、燒毀1輛轎車、7輛機車，火勢撲滅後，幸無人傷亡；據了解，起火前，素食店老闆娘在店內摔了一跤，撞倒瓦斯桶，隨即有火花冒出，詳細起火原因由消防局火調科調查。

警消指出，位於三民區大昌一路與大裕路口一間素食店今天下午1時57分許發生火警，消防局出動19車51人前往救援，由於店面是鐵皮建物搭建，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，波及數個攤位及路邊停放汽機車，熊熊火焰畫面驚人，讓路過民眾看得心驚膽顫。

消防人員在路口射水柱搶救，火勢於2時22分獲得控制，2時33分火勢撲滅，所幸無人員傷亡。警消事後清點，現場共燃燒2棟鐵皮建築物共8間攤販、1棟2樓餐廳，另有1輛轎車、7輛機車被燒毀。

據了解，火災發生前，有商家聽到路口素食店的瓦斯桶倒下，有爆炸聲響，隨即冒出火花；有人目擊素食店的老闆娘在店內摔了一跤，疑撞倒瓦斯桶引發火花；詳細起火原因由消防局火調科調查。

高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，員警在現場警戒。記者石秀華／翻攝 高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝 高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，圖為火光發生的瞬間（紅圈處）。記者石秀華／翻攝 高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，畫面驚人。記者石秀華／翻攝 高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝