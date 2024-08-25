快訊

泰國暴雨釀災...普吉島土石流致13人亡 緬甸情侶「遺體相擁」被尋獲

上半年新北議員建議款 「七大寇」綠議員恰都掛蛋

鑼鼓開路！統測「全國狀元」騎馬拜文昌 曝480.5高分心法

高雄三角窗素食店陷火海…疑闆娘摔跤撞瓦斯桶爆炸釀禍 波及1店、8攤、8車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區一家三角窗素食店今天下午近2時許突發生火警，並傳出爆炸聲，因店面有鐵皮搭建，瞬間陷入火海，並波及8間攤位、1間餐廳、燒毀1輛轎車、7輛機車，火勢撲滅後，幸無人傷亡；據了解，起火前，素食店老闆娘在店內摔了一跤，撞倒瓦斯桶，隨即有火花冒出，詳細起火原因由消防局火調科調查。

警消指出，位於三民區大昌一路與大裕路口一間素食店今天下午1時57分許發生火警，消防局出動19車51人前往救援，由於店面是鐵皮建物搭建，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，波及數個攤位及路邊停放汽機車，熊熊火焰畫面驚人，讓路過民眾看得心驚膽顫。

消防人員在路口射水柱搶救，火勢於2時22分獲得控制，2時33分火勢撲滅，所幸無人員傷亡。警消事後清點，現場共燃燒2棟鐵皮建築物共8間攤販、1棟2樓餐廳，另有1輛轎車、7輛機車被燒毀。

據了解，火災發生前，有商家聽到路口素食店的瓦斯桶倒下，有爆炸聲響，隨即冒出火花；有人目擊素食店的老闆娘在店內摔了一跤，疑撞倒瓦斯桶引發火花；詳細起火原因由消防局火調科調查。

高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，員警在現場警戒。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，員警在現場警戒。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，圖為火光發生的瞬間（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，圖為火光發生的瞬間（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，畫面驚人。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，畫面驚人。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝

高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，畫面驚人。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，畫面驚人。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，畫面驚人。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，畫面驚人。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，畫面驚人。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗素食店，今天下午近2時許突然發生火警，火勢迅速悶燒，火煙像一團球向上竄燒，畫面驚人。圖／取自記者爆料網

火災 爆炸 素食 老闆娘 餐廳 高雄市

延伸閱讀

台日大港水果祭100攤高雄登場 首日湧4.5萬人潮

綠砲轟川伯後悔說 黃文益：高雄人最怕被問「發大財沒？」

不滿李四川罷韓發言 議員諷「川伯太久沒有回來高雄」

高雄男匯40萬買極品玉石想大賺一筆 警一番話他心冷了

相關新聞

高雄三角窗素食店陷火海…疑闆娘摔跤撞瓦斯桶爆炸釀禍 波及1店、8攤、8車

高雄市三民區一家三角窗素食店今天下午近2時許突發生火警，並傳出爆炸聲，因店面有鐵皮搭建，瞬間陷入火海，並波及８間攤位、1...

高雄市三角窗麵店起火 火團黑煙竄燒畫面驚人幸無人傷

高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗麵店，今天下午1時57分許突然發生火警，消防局出動9車18人前往搶救，由於店面是...

凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

花蓮馬姓一家三口上個月颱風天外出買東西，卻遭公寓頂樓掉落的違建圍牆砸中，妻死兒命危，馬男也受輕傷。經過半個月救治後，7歲...

北市公車跟7旬婦搶道？機車後照鏡遭撞...險些人車捲入車底

林姓婦人昨天騎車行經北市萬華區萬大路，在外側車道行駛時，內側左後方的公車不慎擦撞到她的後照鏡，林婦重心不穩人車倒地，所幸...

高雄托嬰中心遭爆「曝曬幼童」違法超收 社會局開鍘了

高雄左營區一所托嬰中心遭離職幼教老師爆料疑似違法超收孩童，還讓孩童在太陽下曝曬，許多人「熱到哭、發疹子」，園方甚至欺騙家...

影／三重休旅車路口直接迴轉擊落機車 騎士骨折送醫

新北市三重區重陽路一段與三陽路口，今天下午1時許發生車禍，57歲傅姓男子騎乘機車沿重陽路往重新路方向直行，對向1輛由56...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。