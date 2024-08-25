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跑山超速擔心遭拍照 BMW男買假車牌遭逮、罰10800元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市海山警分局日前執行「淨牌專案」，在新海橋下執行路檢時，攔查1名駕駛BMW轎車的洪男時，發現BMW轎車的車牌與登記不符，警方當場遭識破車牌是用壓克力板製作。洪男供稱因擔心跑山時超速，在山友建議下上網購買偽造車牌。警方詢後依偽造變造特種文書罪送辦，並依道路交通管理處罰條例開罰1萬800元。

據了解，洪姓男子8月初駕駛BMW轎車至外地跑山時結識1名車友，洪男向對方表示跑山過程容易超速，擔心會被測速照相拍下舉發。該名車友向洪男表示可代為從網路購買車牌，洪男聽聞後以1萬2千元價格購買2面偽造車牌，隨後就駕駛懸掛偽造車牌的車輛上路。

不料洪男才剛掛假車牌2天，日前開車行經板橋區新海橋下時，正好遇到正在執行淨牌專案的海山警方，警方見洪男形跡可疑將他攔下，經使用小電腦查詢發現洪男駕駛的BMW轎車車牌號碼車種與登記不符，副所長更發現車牌竟是用壓克力板製成的，當場識破洪男使用假車牌。警方立即將洪男帶回警局，詢後依偽造變造特種文書罪嫌現行犯將他送辦，另依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款「使用偽造、變造或矇領之牌照」，對洪男開出罰單，依法可開罰1萬800元罰款

海山警方提醒，駕駛人如使用偽造、變造車牌，除違反道路交通管理處罰條例第12條，也會涉犯刑法偽造特種文書罪，請民眾切勿以身試法，駕駛車輛應遵守相關法規，確保用路人及自身安全。

警方查詢發現洪男懸掛假車牌，立即將他上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方查詢發現洪男懸掛假車牌，立即將他上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝
海山警方查獲洪男駕駛懸掛假車牌的BMW轎車。記者黃子騰／翻攝
海山警方查獲洪男駕駛懸掛假車牌的BMW轎車。記者黃子騰／翻攝

BMW 新北 測速 罰單 罰款

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