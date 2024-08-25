玉山觀高新建山屋 工人舊傷化膿見骨「下山路卻斷」…直升機吊掛送醫

玉山國家公園觀高地區近期加緊新建山屋，昨傳出有工人因腿部舊傷惡化，不僅化膿見骨，且有發燒跡象，因東埔至觀高路段中斷無法行走，只好對外求援，今透過空勤直升機吊掛，已將工人順利送醫。而觀高山屋預計今年底前可望完工。

玉山「觀高」海拔高度約2540公尺，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線、東埔玉山主峰線等長程路線的樞紐位置，是登山客的重要停留點。但當地觀高山屋因莫拉克風災嚴重受損，於2010年9月禁止使用至今已14年。

而2019年「開放山林」政策上路，玉山國家公園管理處重新評估山友需要，於去年重啟新建可入住52人以及12人營帳的中型山屋，大型機械建材須透過空勤及陸軍直升機協助吊掛，並由民航機運補人力及後續材料，加速山屋施工效率。

不過，昨天傳出有工人因傷求援，南投縣消防局指出，昨天上午10時許獲報，信義鄉觀高營地有山屋裝潢工人因左腳舊傷復發，因傷勢加劇化膿見骨，已無法移動，因此協請消防救援，當下即調遣該轄人員組搜救隊，唯山上道路不通未果。

玉山國家公園管理處則表示，該批一行10人19日上山執行新建山屋工作，不料其中1人舊傷復發，必須下山治療，原規畫自聘山青協作，並通報消防協助救援，但東埔至觀高11.6K處、大水窟山屋到觀高路段均無法行走，難以徒步挺進作罷。

另經評估，工人傷勢暫無立即危險，非屬緊急救援，消防署及玉管處因此請承包新建山屋廠商聯絡民航直升機自行接運送醫，但可執行高海拔飛行的民間航空公司，2台直升機分別進行引擎維修、120小時保養工作，均無法執行救援勤務。

不料，受傷的裝潢工人昨晚突發燒，同行工人因此再次通報119，空勤直升機今前往救援，已順利將傷者送醫。玉管處感謝消防內政部空勤總隊及消防署協助，該處也表示，若天候允許、施工順利，新觀高山屋可望按進度在今年底前完工。