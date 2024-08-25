快訊

泰國暴雨釀災...普吉島土石流致13人亡 緬甸情侶「遺體相擁」被尋獲

上半年新北議員建議款 「七大寇」綠議員恰都掛蛋

鑼鼓開路！統測「全國狀元」騎馬拜文昌 曝480.5高分心法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山觀高新建山屋 工人舊傷化膿見骨「下山路卻斷」…直升機吊掛送醫

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

玉山國家公園觀高地區近期加緊新建山屋，昨傳出有工人因腿部舊傷惡化，不僅化膿見骨，且有發燒跡象，因東埔至觀高路段中斷無法行走，只好對外求援，今透過空勤直升機吊掛，已將工人順利送醫。而觀高山屋預計今年底前可望完工。

玉山「觀高」海拔高度約2540公尺，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線、東埔玉山主峰線等長程路線的樞紐位置，是登山客的重要停留點。但當地觀高山屋因莫拉克風災嚴重受損，於2010年9月禁止使用至今已14年。

而2019年「開放山林」政策上路，玉山國家公園管理處重新評估山友需要，於去年重啟新建可入住52人以及12人營帳的中型山屋，大型機械建材須透過空勤及陸軍直升機協助吊掛，並由民航機運補人力及後續材料，加速山屋施工效率。

不過，昨天傳出有工人因傷求援，南投縣消防局指出，昨天上午10時許獲報，信義鄉觀高營地有山屋裝潢工人因左腳舊傷復發，因傷勢加劇化膿見骨，已無法移動，因此協請消防救援，當下即調遣該轄人員組搜救隊，唯山上道路不通未果。

玉山國家公園管理處則表示，該批一行10人19日上山執行新建山屋工作，不料其中1人舊傷復發，必須下山治療，原規畫自聘山青協作，並通報消防協助救援，但東埔至觀高11.6K處、大水窟山屋到觀高路段均無法行走，難以徒步挺進作罷。

另經評估，工人傷勢暫無立即危險，非屬緊急救援，消防署及玉管處因此請承包新建山屋廠商聯絡民航直升機自行接運送醫，但可執行高海拔飛行的民間航空公司，2台直升機分別進行引擎維修、120小時保養工作，均無法執行救援勤務。

不料，受傷的裝潢工人昨晚突發燒，同行工人因此再次通報119，空勤直升機今前往救援，已順利將傷者送醫。玉管處感謝消防內政部空勤總隊及消防署協助，該處也表示，若天候允許、施工順利，新觀高山屋可望按進度在今年底前完工。

玉管處新建觀高山屋，空勤及陸軍直升機協助吊掛大型機械建材，後續由民航機運補人力及材料，加速施工。圖／本報資料照，玉管處提供
玉管處新建觀高山屋，空勤及陸軍直升機協助吊掛大型機械建材，後續由民航機運補人力及材料，加速施工。圖／本報資料照，玉管處提供
玉管處去年起新建觀高山屋，空勤及陸軍直升機協助吊掛大型機械建材，由民航機運補人力及材料，加速施工。圖／本報資料照，玉管處提供
玉管處去年起新建觀高山屋，空勤及陸軍直升機協助吊掛大型機械建材，由民航機運補人力及材料，加速施工。圖／本報資料照，玉管處提供
圖為舊觀高山屋。玉山舊觀高山屋因災損嚴重關閉，玉管處於去年新建觀高山屋，近期加緊趕工，今年底前可望完工。圖／玉管處提供
圖為舊觀高山屋。玉山舊觀高山屋因災損嚴重關閉，玉管處於去年新建觀高山屋，近期加緊趕工，今年底前可望完工。圖／玉管處提供

工人 玉山國家公園 直升機

延伸閱讀

滬蘇低空航線 直升機載客啟航

林水福從事翻譯40年 獲南投玉山文學獎「文學貢獻獎」

玉山Bank Card來了 Unicard首創訂閱制回饋不需天天切換

玉山Unicard上市...首創訂閱制回饋方案 百大特店自由選

相關新聞

高雄三角窗素食店陷火海…疑闆娘摔跤撞瓦斯桶爆炸釀禍 波及1店、8攤、8車

高雄市三民區一家三角窗素食店今天下午近2時許突發生火警，並傳出爆炸聲，因店面有鐵皮搭建，瞬間陷入火海，並波及８間攤位、1...

高雄市三角窗麵店起火 火團黑煙竄燒畫面驚人幸無人傷

高雄市三民區大昌一路與大裕路口一家三角窗麵店，今天下午1時57分許突然發生火警，消防局出動9車18人前往搶救，由於店面是...

凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

花蓮馬姓一家三口上個月颱風天外出買東西，卻遭公寓頂樓掉落的違建圍牆砸中，妻死兒命危，馬男也受輕傷。經過半個月救治後，7歲...

北市公車跟7旬婦搶道？機車後照鏡遭撞...險些人車捲入車底

林姓婦人昨天騎車行經北市萬華區萬大路，在外側車道行駛時，內側左後方的公車不慎擦撞到她的後照鏡，林婦重心不穩人車倒地，所幸...

高雄托嬰中心遭爆「曝曬幼童」違法超收 社會局開鍘了

高雄左營區一所托嬰中心遭離職幼教老師爆料疑似違法超收孩童，還讓孩童在太陽下曝曬，許多人「熱到哭、發疹子」，園方甚至欺騙家...

影／三重休旅車路口直接迴轉擊落機車 騎士骨折送醫

新北市三重區重陽路一段與三陽路口，今天下午1時許發生車禍，57歲傅姓男子騎乘機車沿重陽路往重新路方向直行，對向1輛由56...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。