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台南重機擦撞轎車...紅牌「數字脫落」 露餡掛偽造車牌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市玉井區林姓男子昨晚騎著大型重機在玉井忠孝街與轎車擦撞，警方到場發現車牌數字掉落相當可疑，追查後發現懸掛偽造車牌，警詢後依刑法偽造特種文書罪嫌將林函送台南地檢署偵辦，警方呼籲民眾切勿貪圖小利購買來路不明車輛。

據知，林男是昨晚以10萬在網路賣家購買大型重機，惟未向賣家取得相關車籍證明文件，昨晚8時許在玉井忠孝街與轎車擦撞。警方到場後發現該大型重機懸掛車牌數字脫落，明顯屬偽造，警方登入監理系統亦查無相關車籍資料，遂當場查扣押車牌及沒入車輛，並依刑法偽造特種文書罪將林姓駕駛函送法辦。

警方提醒，車牌屬行車許可憑證，兼具文書性質，屬「特種文書」，懸掛偽造車牌上路，依道路交通管理處罰條例第12條最高可處1萬800元罰鍰，並依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪移送法辦，購買二手車輛時應確實辦理過戶，並取得相關車籍文件。

玉井警分局長陳添新說，近來變造、偽造汽車牌照情事大增，警方會持續針對使用偽造、變造、註銷、吊銷的車牌及使用他車牌照、牌照吊扣期間行駛等違規行為強力取締，以保障合法民眾權益。

懸掛偽造車牌出車禍數字脫落露餡，重機男子遭送辦。記者謝進盛／翻攝
懸掛偽造車牌出車禍數字脫落露餡，重機男子遭送辦。記者謝進盛／翻攝

懸掛偽造車牌出車禍數字脫落露餡，重機男子遭送辦。記者謝進盛／翻攝
懸掛偽造車牌出車禍數字脫落露餡，重機男子遭送辦。記者謝進盛／翻攝

台南 賣家 重機

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