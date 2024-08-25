凱米颱風吹倒違建圍牆…被壓車下7歲弟脫離險境 父嘆：不敢跟他說媽媽過世

花蓮馬姓一家三口上個月颱風天外出買東西，卻遭公寓頂樓掉落的違建圍牆砸中，妻死兒命危，馬男也受輕傷。經過半個月救治後，7歲馬小弟弟終於從加護病房轉往普通病房。馬爸爸表示，到現在還不敢跟兒子說媽媽過世，目前24小時在醫院照顧，謝謝大家加油打氣，將繼續陪伴兒子復健。

上月24日凱米颱風襲台，花蓮市中興路1棟5層樓建物頂樓鐵皮遭狂風掀起，導致違建的圍牆掉落，砸中當時停在路邊的車輛後座，坐在後座的母子頭部受到重創，45歲高姓女子當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治，7歲馬姓男童陷入昏迷，在慈濟醫院小兒加護病房與死神拔河。

慈濟醫院使用中西醫合療，讓馬小弟弟生命跡象逐漸穩定，並在院方的物理、藝術、音樂等治療下，他漸漸恢復意識，甚至能簡單與爸爸互動回應，令人振奮。

馬爸爸今天受訪證實，馬小弟19日已轉到普通病房，意識與反應都很清楚。他說，兒子從一開始有生命危險不看好的情況，在短時間內一步步慢慢甦醒、甚至有回應及互動，讓他很感謝上帝保守，也很感激醫院的治療。

馬爸爸說，接下來的路會比較辛苦，兒子因腦部受重創，腦神經及腦部需要修復、治療與復健，且因手術過程有氣切，肺部也需要時間休養穩定。現在還不敢跟兒子說媽媽離開，兒子還問「為什麼媽媽都沒來看他」，心理部分也是一大挑戰，決定等到兒子恢復到一定程度後，再慢慢引導與說明。

馬爸爸說，這段期間24小時在醫院照顧兒子，感謝大家的集氣與加油打氣，也謝謝醫療團隊投入很多醫療資源幫助，幸好兒子也很堅強，未來會持續陪伴他復健。