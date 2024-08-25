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3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

計程車女司機代購6千元Apple Pay 淪詐騙人頭警示帳戶

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

計程車司機黃姓女子上月透過LINE白牌計程車群組接單，被要求購買6千元的Apple Pay點數卡，銀行帳戶收到匯款6千1百元被警示。警方查出，詐騙集團上網販賣遊戲點數，利用黃當人頭帳戶，收錢不給點數。

警方調查，嘉義市計程車司機40歲黃姓女子上月透過LINE白牌計程車群組接單，暱稱「軒睿」稱需跑腿服務，請求赴超商購買APPLE PAY點數卡兩張各3千元，詢問黃的銀行帳戶，稱會匯款購買費用6千元及車資1百元。

黃提供帳戶後收到匯款6千1百元，依指示購買點數卡，將條碼拍照傳給對方，隔天接到銀行告知帳戶被警示，向警方詢問。警方查出，民眾向網友購買遊戲點數，依指示匯款6千1百元至黃的帳戶，賣家斷絕聯繫。

刑事局說，詐團近期常利用多元計程車服務，請求代購點數，以詐騙贓款付費洗錢，「代購點數」就是詐騙，提醒民眾不要被詐團利用。

詐騙集團近期常利用多元計程車服務，請求代購點數，以詐騙贓款付費洗錢。圖／刑事局提供
詐騙集團近期常利用多元計程車服務，請求代購點數，以詐騙贓款付費洗錢。圖／刑事局提供

代購 計程車司機 詐騙集團

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