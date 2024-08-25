北市男被警察通知才知被騙200萬 警抓車手一併沒收車輛

台北市李姓男子誤信詐團假投資陷阱，短短四個月遭詐200萬元，警方請他配合「加碼投資150萬元」，順利誘騙出詐欺車手韓姓男子並逮捕，由於韓男開車面交，警方適用打詐新法「犯罪所用之物一律沒收」，一併把Hyundai Venue沒收，警詢後依詐欺罪送辦。

文山一分局木柵派出所日前從警政系統發現，有一名李男（55歲）把錢匯款到警示帳戶，認為有異致電請他到派出所了解，詢問得知，原來李男誤信詐騙集團虛擬貨幣投資話術，自5月至8月，陸續匯款4次、面交3次，砸入200萬元投資。

警方一看Line對話紀錄以及投資平台，就知道是常見的假投資詐騙，跟被害人說明狀況後，請他配合偵辦，佯裝再加碼150萬元投資，騙出詐騙集團車手，埋伏警力在旁埋伏，於20日早上10點多，順利逮獲。

車手韓男（23歲）當時開車來面交，還傳訊要被害人「上車點鈔、簽約、拿收據」，警方在他車上查扣詐騙合約書一疊、兩支工作手機外、一台點鈔機，和現金4000元；由於打詐新四法8月2日上路，其中一條「犯罪所用之物一律沒收，其他違法利得一併沒收」，警方一併查扣他的犯案車輛。