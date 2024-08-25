麻豆文旦採收過半挑選要訣這要樣看 警啟動護柚專案
台南麻豆文旦全面進入採收期，估計採收已過半，警方啟動護柚專案，設置巡邏箱及結合民力24小時無間斷巡邏，確保柚農一年辛苦能順利收成。
麻豆分局轄內文旦（白柚）栽培面積逾800公頃、年產量約6萬3千噸，因文旦柚園幅員遼闊，時遭宵小覬覦，警方多年前推動「護柚專案」，除邀請麻豆區長楊政舉、下營區長李宗翰、麻豆農會總幹事孫慈敏與下營農會總幹事陳乃源及義警、民防、社區守望相助隊參與外，更針對轄內柚子栽種區域實施巡邏，勘查轄內易遭竊地點，設置巡邏箱及結合民力24小時無間斷巡邏遏止。
目前文旦也進入採收期，趁著雨歇這幾天柚農忙採收，不乏全家總動員或調派親友加入，降低缺工衝擊，粗估目前麻豆地區文旦採收已過半數，約一周內可全數採收。
至於如何挑選文旦，王姓柚農建議，可挑選果型端正、底部開闊，外觀似不倒翁，另外外表表面光滑、果皮油胞密細緻，消費者可挑重量、手感沈重感即可。
營養師也提醒，文旦柚富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等，可幫助腸胃道蠕動、改善便祕，並具降膽固醇及血壓，可去除食物油膩、助代謝。不過，柚子含水量高，又是高鉀水果，一不小心就容易吃過量，一次最多吃半顆4至5瓣即可，但腎臟功能受損的者不宜食用。
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