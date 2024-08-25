影／國3南投休息站又見車聚 賓士掛假車牌當場GG引圍觀

國道3號南投服務區近期常有車友在網路號召車聚，大批人車短時間內湧入塞爆該服務區，違停、塞車等惹民怨。昨又見車聚狀況，警方派員取締違規，查獲有車輛掛假車牌，當場拖吊帶回駕駛，最重恐面臨1年徒刑，及1萬800元罰鍰。

近期不少車友會在網路號召車聚，國道服務區因能支應南來北往車流，被愛車人士鎖定，很常在周末上網號召前往車聚，各種超跑、改裝車及愛車人士入夜群聚湧入服務區，塞爆停車場，其中國3南投服務區因位居中部更成大型車聚熱點。

國3南投服務區本月9日因湧入大量車聚人車，現場展示各款超跑、改裝車，連藝人王陽明和春風也到場，和車友互動，又吸引更多車友聚集，造成國3該處交流道及路段回堵紫爆，還有違停、超速等交通亂象，想休息的用路人抱怨連連。

國道警方當晚強力動員擴大取締，並實施交通疏導及監控，現場取締超速43件、未繫安全帶14件、偽造車牌1件、無照駕駛3件、車牌汙損1件及違規停車13件。近期也針對國道服務區車聚行為加強巡查，並執行防飆或臨檢等勤務。

國3南投服務區昨晚又有車聚，規模雖較小，卻仍有違規情事。國道警方指出，昨深夜11時許獲報國3南投服務區停車場有車輛疑懸掛假車牌，到場後確認有1輛賓士轎車涉嫌懸掛偽造車牌，除當場拖吊，也將39歲林姓駕駛人帶回說明。

國道第七警察大隊表示，林男供稱轎車是向友人借開，偽造車牌則從網路購得，訊後除依「道路交通管理處罰條例」第12條舉發外，全案也將依「刑法」第212及216條，偽造特種公文書及行使偽造特種文書等罪移送南投地檢署偵辦。