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影／國3南投休息站又見車聚 賓士掛假車牌當場GG引圍觀

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號南投服務區近期常有車友在網路號召車聚，大批人車短時間內湧入塞爆該服務區，違停、塞車等惹民怨。昨又見車聚狀況，警方派員取締違規，查獲有車輛掛假車牌，當場拖吊帶回駕駛，最重恐面臨1年徒刑，及1萬800元罰鍰。

近期不少車友會在網路號召車聚，國道服務區因能支應南來北往車流，被愛車人士鎖定，很常在周末上網號召前往車聚，各種超跑、改裝車及愛車人士入夜群聚湧入服務區，塞爆停車場，其中國3南投服務區因位居中部更成大型車聚熱點。

國3南投服務區本月9日因湧入大量車聚人車，現場展示各款超跑、改裝車，連藝人王陽明和春風也到場，和車友互動，又吸引更多車友聚集，造成國3該處交流道及路段回堵紫爆，還有違停、超速等交通亂象，想休息的用路人抱怨連連。

國道警方當晚強力動員擴大取締，並實施交通疏導及監控，現場取締超速43件、未繫安全帶14件、偽造車牌1件、無照駕駛3件、車牌汙損1件及違規停車13件。近期也針對國道服務區車聚行為加強巡查，並執行防飆或臨檢等勤務。

國3南投服務區昨晚又有車聚，規模雖較小，卻仍有違規情事。國道警方指出，昨深夜11時許獲報國3南投服務區停車場有車輛疑懸掛假車牌，到場後確認有1輛賓士轎車涉嫌懸掛偽造車牌，除當場拖吊，也將39歲林姓駕駛人帶回說明。

國道第七警察大隊表示，林男供稱轎車是向友人借開，偽造車牌則從網路購得，訊後除依「道路交通管理處罰條例」第12條舉發外，全案也將依「刑法」第212及216條，偽造特種公文書及行使偽造特種文書等罪移送南投地檢署偵辦。

國道警方也呼籲，國道服務區、休息站，提供用路人暫停休息，並非車聚舉辦場所，如有違規將依法取締開罰。另車輛號牌屬具公文書性質的特種文書，擅自使用偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判1年徒刑，另最高可處新台幣1萬800元罰鍰，請用路人確實遵守行車規定，切勿心存僥倖。

國道3號南投服務區昨晚又見車聚活動，警方於現場查獲1輛賓士車掛假車牌，當場拖吊帶回駕駛引發圍觀。圖／擷取自「社會事新聞影音」
國道3號南投服務區昨晚又見車聚活動，警方於現場查獲1輛賓士車掛假車牌，當場拖吊帶回駕駛引發圍觀。圖／擷取自「社會事新聞影音」

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