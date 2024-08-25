影／越南婦人躺在前夫家門前地板睡覺 嚇到鄰居報警
新北市三重區三民路今天凌晨有1名越南籍婦人躺在公寓樓梯間睡覺，住戶覺得奇怪、害怕而報案，警方獲報趕抵，婦人說是想回前夫家取私人物品被拒於門外，才會睡在地上，最後被勸離。
住戶事後將家門前的監視器影像貼到網路，形容有1名陌生女子昨晚7時許，帶著許多行李在他家門口徘徊、行為詭異，報警勸離之後，午夜時分又返回，直接在門口地板席地而睡。
員警凌晨0時41分獲報趕抵，原本躺在樓梯間地板的43歲婦人看到警察，立刻起身坐著雙手合十。原來她是對門鄰居的前妻，自稱剛從越南搭機返台，想到前夫家裡拿她遺留的私人物品，但被拒絕進屋，加上身上沒錢，只好睡在門前地板。
員警按鈴查證，前夫的家屬表示既然已經離婚，不願讓她進家門。員警後來勸婦人先找其他地方休息，以免嚇到鄰居、阻礙樓梯通行，有事建議天亮再協商，婦人才提著行李離開。
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