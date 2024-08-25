高雄托嬰中心遭爆「曝曬幼童」違法超收 社會局開鍘了

高雄左營區一所托嬰中心遭離職幼教老師爆料疑似違法超收孩童，還讓孩童在太陽下曝曬，許多人「熱到哭、發疹子」，園方甚至欺騙家長稱早上9點就開冷氣，實際上是中午時才開，園方甚至聘用多名黑牌保母；社會局回應該園所因人員聘用、空間使用及托育比不符規定，已於6月終止準公共托育服務契約，將函請園所重新檢視冷氣開放時間。

該所托嬰中心的一名已離職的前幼保老師在臉書社團「爆料公社」發文指，該幼兒園不但違法超收，而疑似以學費減免方式吸引外籍兒童就讀，但沒有設計中文相關課程，還將十幾個孩子放在僅5坪大、沒有監視器和冷氣的「閒置儲物間」，且園所稱蒙特梭利教育法，但戶外課程只是將孩童混齡並帶到外面過度曝曬，時間長達2至3小時。

「最可憐的是托嬰中心無法走的寶寶，在最炎熱、太陽最大的時候，就這樣被困在嬰兒車上或是被強迫至軟墊或石頭區玩耍。」該名前員工說，下午3點教室打掃時，孩童就會被擠在狹小空間裡直到4點半，需待在嬰兒車的幼兒甚至一整天有長達4小時都曬著太陽，「熱到哭、熱到發疹子的一堆」，連老師都曾中暑，但園方絲毫不改進。

該名前員工說，有些正在學習走路的幼童沒有穿鞋子，就被園方讓其赤腳走在戶外地磚上，沒有軟墊和防護措施，曾有小孩被燙到哭，園長卻要求老師不要抱孩子，讓孩童習慣，「這種天氣像在訓練蛙人一樣在訓練嬰兒。」

該前員工說，園所冷氣要等到接近中午時才開啟，曾有家長投訴遭園長約談，園長稱小孩會適應環境，但實際上只是想省電費，園方還會要求老師對家長說謊稱早上9點過後就會開冷氣；此外，她還說園方聘用不具幼保資格的師資，每名幼師實際照顧比例為1比7至1比8，遠超過托嬰中心的照護比1比3或1比4，還對外說全是正式核備的老師。

社會局表示，該中心因人員聘用、空間使用及托育比不符等違規情事，違反托育公共化及準公共服務作業要點第8點第1項第9款規定，市府在今年6月21日終止該中心準公共托育服務契約，並自終止日起2年內不得提出簽約申請，另依家長意願協助幼兒轉托並持續支付托育補助費用，轉介期間最長為3月，目前持續協助轉托中。