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高雄男匯40萬買極品玉石想大賺一筆 警一番話他心冷了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓男子看臉書直播主介紹天然玉石是稀有極品貨，可代客切割、幫轉賣獲利，王心動下前天至高雄市三民區某銀行匯款40萬元，因對方帳戶金流異常，警方獲報趕抵，檢視王和對方對話記錄，揭穿是假投資詐騙伎倆，王經警方一番話勸阻，後心冷打消匯款。

三民二警分局陽明所巡佐郭峻維、警員陳一菘前天上午11時許擔服巡邏勤務時，接獲澄清路某銀行通報，指有男子臨櫃匯款40萬元，但說詞反覆，疑似遭到詐騙，請求警方到場關切。

警方到場後，得知53歲的王姓男子因看臉書直播主推薦買極品玉石，強調可代為切割轉賣給玉石商獲利，心動下，至銀行匯款。但行員發現王男匯款端的帳戶金流異常報警。

警方檢視王男和對方對話記錄，對王曉以大義指「你連對方都沒看到，錢就要匯過去」，警方問王「有想要報案」，王稱想報案，但仍猶豫不決說「對臉書直播說玉石是真的」，警方告誡王「如果不相信我們的話，就不要報案，和你保證這是典型的詐騙假投資手法，網路隨便抓都有很多玉石照片」。

王聽完警方一番勸說，才驚覺原來是自己險落入詐騙陷阱，對員警及行員熱心協助深表感激，打消匯款念頭後離去。

王姓男子看臉書直播主介紹天然玉石是稀有極品貨，可代客切割、轉賣獲利，心動下前天上午至高市三民區某銀行匯款40萬元，幸經警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
王姓男子看臉書直播主介紹天然玉石是稀有極品貨，可代客切割、轉賣獲利，心動下前天上午至高市三民區某銀行匯款40萬元，幸經警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
王姓男子看臉書直播主介紹天然玉石是稀有極品貨，可代客切割、轉賣獲利，心動下前天上午至高市三民區某銀行匯款40萬元，幸經警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝
王姓男子看臉書直播主介紹天然玉石是稀有極品貨，可代客切割、轉賣獲利，心動下前天上午至高市三民區某銀行匯款40萬元，幸經警方和行員勸阻。記者石秀華／翻攝

直播主 網路 詐騙

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