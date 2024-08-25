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桃園龍潭別墅大火他們用這方法阻濃煙 一家6人逃生獲救

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市龍潭區的連棟透天別墅社區一棟溫姓屋主今天清晨突然失火，火勢從1樓客廳竄起燃燒，屋主一家人睡夢中，有人驚喊「火災」，大火夾雜濃煙一發不可收拾，消防局119據報救援，其中男女3人跑至頂樓從隔壁住戶下樓，另2、3樓男女3人至陽台呼救，警消利用雙節梯成功救出，消防員撲滅大火及總共救出、疏散住戶10人逃生有驚無險。

桃園市消防局表示，龍潭區雙連街的一個4樓半連棟透天別墅社區，今天周日清晨5時34分，只中一戶溫姓住戶1樓客廳突然起火，屋內易燃物一發不可收拾，火勢閃燒夾雜濃煙往2樓以上蔓延，濃煙更沿煙囪通風口往頂樓擴散，119接獲報案後，立即派遣12車32人車迅速趕往現場救災撲滅大火。

清晨大火發生，溫姓屋主家人分別在2至4樓睡覺，被一聲「火災」驚動，一家人遵守「小火快逃、濃煙關門」原則逃生，大火濃煙受阻隔，增加逃生時間，當時睡在4樓的2男1女驚覺失火，3人分別從頂樓的陽台攀越到隔壁棟住戶下樓逃生避難。

另住2、3樓的2女1男共3人分別在陽台呼喊待救，情況危急，龍潭分隊小隊長黃文進率警消搜救小組趕到，發現1樓客廳起火燃燒、2樓及頂樓濃煙竄出，看見2、3樓待援男女，指揮滅火及架設雙節梯搶救，順利救出男女3人，也讓該住戶3男3女共6人逃失有驚無險，火勢約半個小時撲滅，起火原因將由火調小組至火場調查釐清。

消防局第四大隊表示，這次住宅火警幸未造成民眾傷亡，幸好屋主家人遇火災遵守逃生原則，也再次呼籲民眾如遇火災發生，應保持冷靜，遵守「小火快逃、濃煙關門」逃生原則，並建議居家裝置住宅用火災警報器，隨時注意用火用電安全。

龍潭區透天別墅社區一棟住清晨宅突然失火，大火1樓客廳竄燒，警消救援，屋主一家6人驚險逃生。圖／消防局提供
龍潭區透天別墅社區一棟住清晨宅突然失火，大火1樓客廳竄燒，警消救援，屋主一家6人驚險逃生。圖／消防局提供
龍潭區透天別墅社區一棟住清晨宅突然失火，大火1樓客廳竄燒，警消救援，屋主一家6人驚險逃生。圖／消防局提供
龍潭區透天別墅社區一棟住清晨宅突然失火，大火1樓客廳竄燒，警消救援，屋主一家6人驚險逃生。圖／消防局提供
龍潭區透天別墅社區一棟住清晨宅突然失火，警消利用雙節梯搶救2女1男，屋主一家6人驚險逃生。圖／消防局提供
龍潭區透天別墅社區一棟住清晨宅突然失火，警消利用雙節梯搶救2女1男，屋主一家6人驚險逃生。圖／消防局提供
龍潭區透天別墅社區一棟住清晨宅突然失火，大火1樓客廳竄燒，警消救援，屋主一家6人驚險逃生。圖／消防局提供
龍潭區透天別墅社區一棟住清晨宅突然失火，大火1樓客廳竄燒，警消救援，屋主一家6人驚險逃生。圖／消防局提供

住戶 火災

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