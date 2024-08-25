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鬼月「裝鬼嚇人」 民俗專家：冒犯「好兄弟」會惹禍上身

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導

農曆七月「鬼月」，人們對鬼特別忌諱，但彰化縣員林市兩男子竟然半夜扮女鬼嚇人，還開直播、衝流量，被員林警方依違反社會秩序維護法函送法辦，不過，民俗專家廖大乙說，鬼月「裝鬼弄人」的報應不只如此，建議這兩名男子趕快去做善事，以免惹禍上身。

員林市廣寧宮斜對面的路口邊，今年中元節前一天即17日凌晨1至2點，出現有人假扮的女鬼，身穿白衣、披頭散髮、嘴裡故意吐出超長假舌頭，另一人則負責掌鏡開直播，衝網路流量。員林警方依網路流傳的影片，調閱路口監視器，找到扮鬼的張男（40歲）和拍攝影片的曹男（35歲），詢後，昨依社維法函送簡易法庭偵辦。

「人嚇人，會嚇死人」，民俗專家廖大乙說，鬼月期間，諸事不宜，一般大廟都是「息鼓封鐘」，為的是不驚動鬼魂，竟然還有人「裝鬼弄人」，造成恐慌，實在要不得，這分明是在挑戰及冒犯「好兄弟」，一定要為自己的「白目」付出代價，惹禍上身。

廖大乙說，這兩名男子冒犯「好兄弟」，如果想化解，一定要真心誠意懺悔，建議他們要多做善事，像每個月捐血一次，幫助更多人，就是懺悔的很好方式。

廖大乙說，鬼月行事宜謹慎小心，除了要「好兄弟」和平共處外，更不要「白目」去挑戰、冒犯「好兄弟」，尤其「假鬼假怪」去捉弄人，更是一大忌諱。

彰化縣張姓直播主扮鬼（圖左的街角）直播衝流量，被警方依法究辦，民俗專家更批評鬼月「裝鬼弄人」，會惹禍上身。圖／轉載自爆料公社二社
彰化縣張姓直播主扮鬼（圖左的街角）直播衝流量，被警方依法究辦，民俗專家更批評鬼月「裝鬼弄人」，會惹禍上身。圖／轉載自爆料公社二社
彰化縣張姓直播主扮鬼（圖左的街角）直播衝流量，被警方依法究辦，民俗專家更批評鬼月「裝鬼弄人」，會惹禍上身。圖／轉載自爆料公社二社
彰化縣張姓直播主扮鬼（圖左的街角）直播衝流量，被警方依法究辦，民俗專家更批評鬼月「裝鬼弄人」，會惹禍上身。圖／轉載自爆料公社二社

兄弟 員林 鬼月

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