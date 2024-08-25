離奇大迴轉又來了 借牌車油門踩太猛衝過分隔島造成5傷

台中市劉姓市民昨天傍晚駕車由沙鹿往台中市區方向行駛，但在向上路六段與西屯路口時迴轉，要回頭往沙鹿方向行駛時，因踩踏油門太大又猛的加速，致迴轉後反而衝過分隔島，撞向原迴轉道上的另輛轎車，造成兩車5人都受傷並受到驚嚇，車輛還受損。

警方據報趕到，發現事故造成劉姓市民（32歲）頭部擦挫傷，以及另輛轎車的姚姓駕駛（47歲）左肩擦撞傷及姚的妻小3人頭暈，所幸送醫後均無生命危險。

據了解，雙方都無飲酒，劉姓市民說，自己因一時油門踩太大又猛的加速，才會衝過分隔島。警方也意外查出，劉先前因其他交通案件，自己的車牌已被吊銷，所懸掛的車牌還是向友人借來的。