善用宗教民力穩治安 南市警局長林國清基層拜廟

上任月餘的台南市政府警察局長林國清，近來陸續拜會南市各主要寺廟，除祈求眾神庇佑治安平穩，也盼強化各寺廟連結，善用宗教與民力協助治安工作。

林國清昨由市警局主任秘書室專員許文瑞陪同前往北門南鯤鯓代天府參拜，受到總幹事侯賢名、組長吳易銘、劉姿秀熱烈歡迎。過程中，林國清與侯賢名相談甚歡，林國清更推崇南鯤鯓代天府多年來推動優質宗教文化關懷弱勢等各方面努力，也盼發揮影響力結合民力協助警方打擊不法。

侯賢名也表示，南鯤鯓代天府迄今海內外分靈廟宇2萬6000餘座，素有「台灣王爺總廟」美稱，也會樂於配合警方協助治安維護，為地方安定和民眾福祉盡心力。