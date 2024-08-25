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善用宗教民力穩治安 南市警局長林國清基層拜廟

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

上任月餘的台南市政府警察局長林國清，近來陸續拜會南市各主要寺廟，除祈求眾神庇佑治安平穩，也盼強化各寺廟連結，善用宗教與民力協助治安工作。

林國清昨由市警局主任秘書室專員許文瑞陪同前往北門南鯤鯓代天府參拜，受到總幹事侯賢名、組長吳易銘、劉姿秀熱烈歡迎。過程中，林國清與侯賢名相談甚歡，林國清更推崇南鯤鯓代天府多年來推動優質宗教文化關懷弱勢等各方面努力，也盼發揮影響力結合民力協助警方打擊不法。

侯賢名也表示，南鯤鯓代天府迄今海內外分靈廟宇2萬6000餘座，素有「台灣王爺總廟」美稱，也會樂於配合警方協助治安維護，為地方安定和民眾福祉盡心力。

市警局指出，林國清局長上月19日到任後，陸續走訪各區了解治安狀況，也會前往在地信仰中心參拜祈福，包括首廟天壇、新營太子宮、濟安宮、下營玄天上帝廟都拜廟過，昨來到南鯤鯓代天府參拜五府千歲，再次祈求治安平穩、交通順暢、民眾平安、員警執勤平安。

南市警察局長林國清（中）前往南鯤鯓代天府參拜，並與總幹事侯賢名（左一）對協助治安工作相談甚歡。圖／南鯤鯓代天府提供
南市警察局長林國清（中）前往南鯤鯓代天府參拜，並與總幹事侯賢名（左一）對協助治安工作相談甚歡。圖／南鯤鯓代天府提供
南市警察局長林國清（中）前往南鯤鯓代天府參拜，並與總幹事侯賢名（左二）對協助治安工作相談甚歡。圖／南鯤鯓代天府提供
南市警察局長林國清（中）前往南鯤鯓代天府參拜，並與總幹事侯賢名（左二）對協助治安工作相談甚歡。圖／南鯤鯓代天府提供

信仰 北門 南鯤鯓代天府

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