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影／新北泰山鐵皮工廠大火燃燒7小時撲滅 8間工廠2千坪燒毀
新北市泰山區楓江路86巷昨晚發生違章鐵皮工廠大火，北北桃消防局共派遣52車、267人支援救災，直到今天清晨5點半左右撲滅火勢、持續處理殘火，總共燃燒8間工廠、面積約2200餘坪，起火原因等細節尚待鑑識調查。
新北市消防局長陳崇岳說明，這起火警發生在昨晚10點半左右，消防隊趕抵時，童裝工廠、木材工廠已全面起火燃燒，每間工廠大約都有二、三百坪，由於火勢非常猛烈，加上廠房大多是連棟式，迅速向周邊擴大延燒。
新北市消防局緊急派遣人車，並向桃園市、台北市請求支援水庫車，雖然附近消防栓水源充足，但未免過度抽水，同時也由水庫車從鄰近區域運水支援，火勢大約在深夜11點50分獲得控制，侷限在範圍內不再往外擴大，現場火勢直到今天清晨5點半左右才撲滅，上午配合怪手開挖、灑水降溫，持續殘火處理中。
初步統計，共有8間工廠燒毀、燃燒面積約7321平方公尺，無人受傷，包括財務損失、起火原因等細節，尚待進一步鑑識調查釐清。
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