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台中酒駕男掛假車牌作工差有「雙框」警巡邏發現查辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近期假車牌案件不少，台中市第二警分局文正所警員月初前往轄內一間宮廟做犯罪宣導時，意外發現停在宮廟附近的一輛轎車，車牌有異，該車車牌有「雙框」，明顯與正常車牌不同，經聯絡陳姓車主後，陳坦言因酒駕，車牌被吊扣，所以才會在網路購買假車牌，沒想到作工太差露餡，警方將全案依偽造文書罪送辦，另依道交條例告發，可罰1萬800元。

第二警分局文正所警員謝宜宏，3日徒步至前往派出所附近的靈聖宮進行犯罪預防宣導，行經北區原子街路段時，發現停放於路邊的一輛轎車車牌有異，仔細一看發現，該輛轎車懸掛「雙框」假車牌，進而通知陳姓車主（41歲）到案說明。

陳男坦言，因酒駕車牌被吊扣，為了用車在網路上購買假車牌，心想只要沒有違規就不會被發現，「沒想到作工這麼差」。

警方將偽造文書罪將陳男送辦，另依道路交通管理處罰條例規定告發，可罰幣1萬800元罰鍰，禁止其行駛。

第二警分局長周俊銘提醒，現代科技發達，無論是監視器網絡還是車輛辨識系統，都讓掛假車牌的行為更容易被發現，違法者可能僥倖一時，但最終必會被法律制裁。警察將持續加強路面巡查及技術偵查，對掛假車牌等違法行為採取零容忍態度，確保市民安全，民眾若發現可疑車輛，應立即報警處理，共同維護社會治安。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓男子因酒駕遭扣車牌，陳網購假車牌懸掛，因作工差有雙框，近日被警員巡邏時發現查辦。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子因酒駕遭扣車牌，陳網購假車牌懸掛，因作工差有雙框，近日被警員巡邏時發現查辦。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子因酒駕遭扣車牌，陳網購假車牌懸掛，因作工差有雙框，近日被警員巡邏時發現查辦。圖／第二警分局提供
台中市陳姓男子因酒駕遭扣車牌，陳網購假車牌懸掛，因作工差有雙框，近日被警員巡邏時發現查辦。圖／第二警分局提供

偽造文書 網路 車主

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