貸款41萬得先付代辦費2萬 女子匯款被銀行警察擋下險遭詐

台南市23歲李姓女子有貸款需求，在網路發現信貸公司廣告加入好友，並表達欲借貸41萬元，對方竟要求先提供銀行帳號，以利公司放款；又有假銀行專員「張小姐」誆稱整合信用需先匯款代辦費用，要求李女先匯款2萬元至指定帳戶，李女不疑有他到銀行欲匯款，行員關懷提問發現有異，即通報警方協助處理，保住她2萬元積蓄。

據了解，23歲李姓女子稱因急需用錢想貸款應急，她在網路上發現有幫忙整合信用、協助快速借款等廣告資訊，李女便於網站上留下個人資料後，對方主動加入李女LINE通訊軟體誆稱是銀行專員「張小姐」，前天上午9點多對方聲稱貸款需先匯款代辦保證金費用2萬元至指定帳戶，等貸款核准後會一併歸還代辦保證金費用。李女不疑有他，到中西區中正路某銀行匯款。

行員關懷提問發現有異，即通報警方協助處理，台南市警二分局海安派出所警員王育彬、黃游成到場了解後，發現該帳戶已通報異常，且該網站係一頁式廣告詐騙，向李女解釋這種「代辦貸款保證金」，都是常見的假借貸真詐財詐騙話術及套路，目的都是為了騙取被害人匯款，勸阻切勿匯款轉帳，以免辛苦錢被剝削詐騙。