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泰山深夜大火濃煙擴士林社子 北市空品檢測數值出爐
新北昨天深夜發生泰山工廠大火，因大火濃煙擴散，北市消防局救災指揮中心截至今天凌晨接獲有4件焦味案件，範圍位於士林區社子街、社中街、北投區尊賢街一帶。北市環保局依最新模擬地圖，除士林區社子，也將萬華區及中正區加列為可能影響範圍，截至目前，台北市空品測站數值為良好等級（綠燈），僅大直測站為普通等級（黃燈）。
北市災防辦表示，新北市環保局依微型感測器數值判斷影響地點為士林區社子，目前接獲民眾反映空氣異味仍為4件（均為士林區），並無新增，環保局將持續監控空品變化及民眾陳情狀況。
北市府災防辦公室表示，經確認，疑似為新北市泰山火警飄散煙味，現場已向報案人確認無安全顧慮，環保局目前正監控空品狀況，也提醒該士林區民眾緊閉門窗，配戴口罩。
北市災防辦表示，新北市環保局啟動監測空品微型感測器、周邊監測站，目前鄰近感測器目測值正常，持續監控中。
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