澎湖七美漁港傳爆炸 2漁船和多輛水上摩托車海中燃燒

澎湖縣七美鄉南滬漁港昨深夜傳出爆炸聲響，停泊在港邊的漁船和遊客的多輛水上摩托車起火燃燒，消防和海巡署巡防艇獲報趕抵救援，由於漁船和摩托車有汽油，火勢一發不可收拾，漁船和摩托車瞬間陷入火海，熊熊火光照亮夜空，火勢至今凌晨1時8分許獲控制，共燒毀2艘漁船、10輛摩托車。

澎湖縣消防局指出，昨深夜11時49分許接獲民眾報案指稱，七美鄉南滬港碼頭有漁船起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後立即出動七美11、12、91車共3車4人前往救援，現場由小隊長趙文得指揮搶救。

消防員到達現場後回報，現場計有CT1-7581幸進威、CT2-6235金順利1號等2艘漁船及多輛水上摩托車起火燃燒，熊熊火光照亮夜空，不時傳來爆炸聲響，隨即部署水線搶救，並以泡沫車噴灑。

海巡署第13巡防區PP-10071巡防艇駐防七美，於今凌晨0時18分許在現場支援漁船火警搶救，隨後七美航空站消防車也到場支援搶救。火勢於1時8分獲控制。