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濃煙飄散..新北泰山火警 北市士林民眾多起焦味報案

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市消防局勤指中心昨晚22時50分接獲新北通報，指泰山區楓江路86巷18號之1一處鐵皮工廠晚間發生大火，儘管稍早火勢已控制。但北市消防局救災指揮中心截至今天凌晨零點2分，一共接獲有4件焦味案件，範圍位於士林區社子街、社中街、北投區尊賢街一帶。

北市府災防辦公室表示，經確認，疑似為新北市泰山火警飄散煙味，現場已向報案人確認無安全顧慮，北市環保局目前也正監控空品狀況，也提醒該士林區民眾緊閉門窗，配戴口罩。

北市災防辦表示，新北市環保局啟動監測空品微型感測器、周邊監測站，目前鄰近感測器目測值正常，持續監控中。至於這次新北泰山大火主要影響範圍，為新北市泰山區、五股區、三重區、蘆洲區以及台北市士林區。

新北市泰山區楓江路86巷，昨晚10時28分發生違章鐵皮工廠火警。記者林昭彰／翻攝
新北市泰山區楓江路86巷，昨晚10時28分發生違章鐵皮工廠火警。記者林昭彰／翻攝

環保局

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