影／新北新莊2青少年當街欺負老人還PO網 警方循線逮人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區今天凌晨有2名青少年無端戲弄年邁街友，甚至對頭部出拳，同行少女在旁錄影上傳網路，引起網友公憤，警方看見貼文主動調查，晚上找到3人，出拳施暴少年將依傷害罪嫌函送少年法庭審理。

據了解，此案發生在凌晨4時許，17歲（輟學）、15歲（休學）少年與14歲（國中在學）少女共3人，一起到新莊區中信街與中港路口的24小時營業小北百貨購物，在店門外遇到1名65歲街友。

2名少年無端不斷戲弄、挑釁街友，少女在旁拿出手機錄影，後來街友揮手反抗不慎打翻17歲少年飲料，他便衝過去出拳攻擊老人頭部，老人趕緊躲進小北百貨。

影片事後被貼到臉書社團「新莊爆料抱怨公社」，引起公憤，網友忿忿不平認為欺負老人行徑太惡劣。

新莊警分局中平派出所所長孫祥皓指出，警方當時並未接獲報案，看到臉書貼文之後主動介入調查，調閱監視器循線查訪確認身分，晚上8時將3人帶返所釐清案情。其中17歲少年警詢後將依傷害罪嫌函送少年法庭審理，2名少年均依違反社會秩序維護法第87條施加暴行於人，移送裁罰，可處1萬8000元以下罰鍰。

2名少年今天凌晨在新莊區街頭，無端戲弄年邁街友，15歲黑衣少年搶老人的單車騎。旁邊還有１名少女拿手機錄影貼網。圖／翻攝臉書新莊爆料抱怨公社
2名少年今天凌晨在新莊區街頭，無端戲弄年邁街友，15歲黑衣少年搶老人的單車騎。旁邊還有１名少女拿手機錄影貼網。圖／翻攝臉書新莊爆料抱怨公社
2名少年今天凌晨在新莊區街頭，無端戲弄年邁街友，17歲白衣少年甚至出拳攻擊老人頭部。旁邊還有１名少女拿手機錄影貼網。圖／翻攝臉書新莊爆料抱怨公社
2名少年今天凌晨在新莊區街頭，無端戲弄年邁街友，17歲白衣少年甚至出拳攻擊老人頭部。旁邊還有１名少女拿手機錄影貼網。圖／翻攝臉書新莊爆料抱怨公社
2名少年今天凌晨在新莊區街頭，無端戲弄年邁街友，17歲白衣少年甚至出拳攻擊老人頭部，旁邊還有１名14歲少女拿手機錄影貼網。記者林昭彰／翻攝
2名少年今天凌晨在新莊區街頭，無端戲弄年邁街友，17歲白衣少年甚至出拳攻擊老人頭部，旁邊還有１名14歲少女拿手機錄影貼網。記者林昭彰／翻攝

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