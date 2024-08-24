影／新北新莊2青少年當街欺負老人還PO網 警方循線逮人

新北市新莊區今天凌晨有2名青少年無端戲弄年邁街友，甚至對頭部出拳，同行少女在旁錄影上傳網路，引起網友公憤，警方看見貼文主動調查，晚上找到3人，出拳施暴少年將依傷害罪嫌函送少年法庭審理。

據了解，此案發生在凌晨4時許，17歲（輟學）、15歲（休學）少年與14歲（國中在學）少女共3人，一起到新莊區中信街與中港路口的24小時營業小北百貨購物，在店門外遇到1名65歲街友。

2名少年無端不斷戲弄、挑釁街友，少女在旁拿出手機錄影，後來街友揮手反抗不慎打翻17歲少年飲料，他便衝過去出拳攻擊老人頭部，老人趕緊躲進小北百貨。

影片事後被貼到臉書社團「新莊爆料抱怨公社」，引起公憤，網友忿忿不平認為欺負老人行徑太惡劣。