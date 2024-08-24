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詐騙女清潔工210萬...詐團不死心 車手落網全台騙得2千萬

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

李姓女清潔工遇假投資，遭詐團以虛擬貨幣可高獲利吸引，被騙了210多萬元後，對方仍不死心，要求再匯145萬元，李女暗中報警，警方埋伏多時，在交款時逮捕取款許姓車手，經清查帳戶已騙得2千多萬元，今天依詐欺、違反洗錢防制法移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局調查，李女本月中在社群網站接收匿名「鯨魚安慰了大海」的訊息，對方用話術不斷引誘可以高獲利，李女信以為真。詐團利用投資虛擬貨幣名義，指派車手與李女會面，李女2次分別面交110及100萬元。

警方說，待雙方簽立契約後，車手以高於市價之泰達幣售予李女並轉至她所有之電子錢包，再由李女將該兩筆泰達幣轉入假投資平台，後續因李女因未拿到獲利，至派出所報案。

李女報案後，詐團仍不死心，要她再投資台幣145萬購買泰達幣，即可拿到獲利，李女假裝應允，昨下午相約在基隆火車站面交145萬時，員警派員埋伏，見許男（46歲）出現取款時，一舉逮獲。查扣交易收據、帳戶及手機1支等證物，訊後依詐欺及違反洗錢防制法移送法辦。

警方追查帳戶發現，許姓車手涉十餘起假投資詐騙案，受害人數超過10餘人，詐騙金額至少2千多萬元，擴大追查。

金山分局表示，此案詐騙集團利用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾掉入詐騙集團設下的投資陷阱。

警方埋伏在交款時逮捕取款的許姓車手，經清查他的帳戶已騙得2千多萬元，今天依詐欺、違反洗錢防制法移送基隆地檢署偵辦。記者游明煌／翻攝
警方埋伏在交款時逮捕取款的許姓車手，經清查他的帳戶已騙得2千多萬元，今天依詐欺、違反洗錢防制法移送基隆地檢署偵辦。記者游明煌／翻攝

泰達幣 虛擬貨幣 詐騙集團 車手

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