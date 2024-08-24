彰化139縣道又出事！男大生雨後騎車失控摔飛 擦撞對向轎車受傷

彰化縣芬園鄉139縣道又出事了!今天下午雨後，一名20歲男大生在139縣道20.8公里處失控摔飛，又與對向小客車擦撞，男大生受輕傷，幸無大礙，警方也提醒139縣道事故率高，尤其雨後最好減速慢行。

彰化縣消防局今天下午約4時接獲通報，在芬園鄉大彰路五段139縣道20.8公里處有車禍，一人受傷，消防隊到達後，20歲柯姓機車騎士摔倒在地，手腳均擦傷，不過他經包紮止血後，拒絕送醫。

警方初步了解，柯男騎機車失控自摔，再與對向汽車擦撞，機車撞落零件散落一地，警方還在釐清責任中。