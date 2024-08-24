國道4號3車碰撞5人受傷 載運鷹架小貨車翻覆車流回堵4公里
國道四號豐原段今天下午疑因大雨，有3輛車碰撞5人受傷，其中載運鷹架小貨車翻覆，占據全線車道，車流回堵4公里，肇事原因由國道警方調查中。
台中市消防局今天下午4點17分獲報，豐原區國四東向22.6k有車禍，派遣豐原、豐南分隊共4車前往搶救，由分隊長廖奕翔帶隊，現場是2輛貨車、1輛休旅車車禍。
5名傷都均意識清楚，56歲女傷者右腳擦傷、清醒；43歲女傷者脖子擦傷、清醒；50多歲男傷者清醒、肩頸酸痛；15歲男傷者清醒、頸部疼痛；50多歲男傷者清醒、肢體擦傷。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，2輛小貨車和一輛轎車在國道四號發生碰撞，造成一輛載運鷹架小貨車翻覆，現場占用內側車道、外側車道及外側路肩，全線無法通行致後方回堵約4公里。
肇事經過及肇因研判由三大隊持續調查釐清中；三大隊呼籲用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。
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