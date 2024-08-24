嘉縣警兄弟檔緝捕竊嫌遭辣椒水攻擊 奮勇齊力制伏

嘉義縣番路鄉某廢棄工廠日前電纜線遭竊，轄區中埔分局研判歹徒可能再次犯案，許姓兄弟檔員警於是前往埋伏，昨天深夜果然竊嫌再度出現，員警上前緝捕時反遭對方噴辣椒水，但許姓兄弟檔仍奮勇將對方制伏，全案依加重竊盜罪、妨害公務等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，前天上午10點多民眾報案，番路鄉某廢棄工廠電纜線遭竊，因該工廠長期廢置，成為宵小鎖定為行竊目標，研判食髓知味的宵小可能會再次犯案，警方調閱監視器，鎖定可疑涉案車輛。

昨天晚上10點多，中埔分局員警許哲彰巡視案發地點附近時，發現該涉案車輛竟又出現，馬上通知線上警力協助，適逢許員的胞兄偵查佐許峻銘擔服備勤，線上聽到弟弟呼叫支援，於是趕往該廢棄工廠支援。