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嘉縣警兄弟檔緝捕竊嫌遭辣椒水攻擊 奮勇齊力制伏
嘉義縣番路鄉某廢棄工廠日前電纜線遭竊，轄區中埔分局研判歹徒可能再次犯案，許姓兄弟檔員警於是前往埋伏，昨天深夜果然竊嫌再度出現，員警上前緝捕時反遭對方噴辣椒水，但許姓兄弟檔仍奮勇將對方制伏，全案依加重竊盜罪、妨害公務等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
警方表示，前天上午10點多民眾報案，番路鄉某廢棄工廠電纜線遭竊，因該工廠長期廢置，成為宵小鎖定為行竊目標，研判食髓知味的宵小可能會再次犯案，警方調閱監視器，鎖定可疑涉案車輛。
昨天晚上10點多，中埔分局員警許哲彰巡視案發地點附近時，發現該涉案車輛竟又出現，馬上通知線上警力協助，適逢許員的胞兄偵查佐許峻銘擔服備勤，線上聽到弟弟呼叫支援，於是趕往該廢棄工廠支援。
42歳傅姓竊嫌見警方圍捕，竟拒捕並持辣椒水朝警噴灑，企圖藉機逃脫，員警許哲彰機警閃躲，許峻銘急中生智將犯嫌反鎖在儲藏室內，俟傅嫌被自己所噴灑之辣椒水嗆咳不止、痛苦難耐後，兄弟二人合力將歹徒上銬逮捕。
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