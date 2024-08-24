該幫忙報警？竹縣警察「撞自己人」 警員趕勤務意外追撞派出所所長

新竹縣竹北警分局昨天發生學弟騎警車撞學長的交通事故，過程全被民眾行車記錄器目擊，讓不少網友笑這種警察自己車禍的情況該不該幫忙報警。竹北警分局今回應，2名受傷員警都沒有大礙，事發時是為了趕著去支援義民祭勤務，才不慎發生意外。

這起事故發生在昨天上午9時許的自強北路與文華路口，當時2名派出所員警正要騎警用機車前往新埔褒忠亭義民廟舉辦的義民廟支援交通勤務，過程中突然收到無線電通知新竹縣長楊文科座車改道，需要警力支援用機車載縣長趕赴會場，沒想到途中就發生意外。

據了解，當時是一名派出所所長與警員分騎機車要前往新埔方向，但在行經自強北路與文華路口時，前方的所長看到紅燈煞車，後方警員「學弟」因想著勤務要緊，一時未注意車前狀況，才會追撞前方已經停下的「學長」，2人當場都翻車摔倒在地。