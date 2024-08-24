影／熊貓外送員未注意車前狀況追撞警車尾 這下糗大了
從事熊貓外送員溫姓男子前天行經新北市中和區未注意車前狀況，追撞巡邏警車車尾，所幸車速並不快，溫男僅輕微擦挫傷，警車也無明顯毀損未求償。
新北市中和警分局員山派出所員警本月22日中午12時許執行巡邏勤務，行經中和區民樂路往新生街方向時，突然後方傳來「碰」的一聲，警車後車尾遭機車追撞。
員警下車察看，發現追撞警車的機車為從事熊貓外送員的溫姓男子（57歲）因沒察覺前方警車速度減，未注意車前狀況，直接追撞上警車車尾，連人帶車摔倒在地。
經員警現場檢視，警用巡邏車右後保險桿雖遭撞但無明顯毀損痕跡，溫男所騎機車因跌倒致前車頭刮損，溫男則有鼻部微出血、右手手背關節擦傷等傷勢。
中和交通分隊獲報到場，雙方酒測值均為零，溫男當場明確表示拒絕就醫，由於巡邏車經檢視無明顯車損也未向溫男求償，溫男表示機車車損由其自行負擔，雙方和平收場。
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