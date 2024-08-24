影／台中遊客開車南下 遇台南 「碰瓷王」 故技重施險上當

52歲李姓男子昨晚9時騎電動機車，經台南民權路四段與華平路口，行進時以手部碰觸吳姓駕駛車輛後，假摔倒地，向吳索討醫藥費2000元，吳掏出錢猶豫要不要給，他將錢取走，吳覺得不妥還是報警，經警調閱監視器識破其伎倆後依法送辦外，還查出李多次涉製造假車禍真取財。

據調查，李遊手好閒，騎電動機車四處遊蕩，上周才被民眾將其機車PO上網，提醒他「碰瓷」手法，在安平地區小有名氣。

未料，昨晚吳姓駕駛自台中開車南下台南玩，經民權路四段與華平路口，剛好遇到李騎電動機車經過。李故技重施，騎電動機車行進時，以手部碰觸吳車，涉藉以製造車禍假象，他自行倒地後，再向吳索討醫藥費2000元。

吳當下表示要載李就醫，然而，李婉拒後表示自行處理就好，此時吳掏出錢猶豫要不要給，將錢取走，吳覺得不妥還是報警，雙方僵持不下，直至員警到場處理。期間，李雖把錢退還給吳，經員警調閱現場監視器釐清事發經過，並訪查事發地點周邊目擊證人，確認李涉製造假車禍手法，要求吳當場交付現金和解。

警方調查，李前年間以相同手法，多次在安平及中西區製造假車禍，當發現有其他車輛準備轉彎或路邊停車時，便會加足油門，鑽入對方視線死角，故意發生擦撞，再利用民眾花錢消災的心理，要求對方駕駛賠償數千元不等金額，當時即遭員警移送法辦。