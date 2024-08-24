影／賓士車懸掛假車牌趴趴走半年多 三峽警拆牌移送法辦

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聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市35歲劉姓男子年初將賓士轎車借給朋友使用，不料因酒駕遭取締、查扣牌號，他為了想繼續開車上路，訂製2面假車牌掛上，日前被三峽警分局查獲，除了交通違規開罰1萬0800元，並依行使偽造變造特種文書罪嫌移送法辦。

三峽派出所警員周彥宇、廖宛宜，20日凌晨巡邏發現1輛黑色賓士車形跡可疑，用警用小電腦一查，發現車牌已被註記查扣，於是駕車尾隨，等到賓士車在三峽區民生街與信義街口停下，劉姓駕駛下車，2名警員立刻上前盤查。

原來劉男今年元月下旬將車借給朋友，不料因酒駕遭取締、查扣牌號、禁止駕駛，劉男事後將車領回，但沒有牌號無法上路行駛，便透過朋友訂購假車牌掛上，又開車上路半年多才被警方查獲。

三峽派出所所長謝英山指出，鑒於假車牌氾濫，警政署通令全國加強查緝，違者不僅依違反道路交通管理處罰條例開罰1萬0800元，還將依刑法行使偽造變造特種文書罪嫌移送法辦。貪圖方便使用假車牌，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

劉姓男子年初將賓士轎車借給朋友使用，不料因酒駕遭取締、查扣牌號，他為了想繼續開車上路，訂製2面假車牌掛上，日前被三峽警分局查獲，除了交通違規開罰1萬0800元，並依行使偽造變造特種文書罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
劉姓男子年初將賓士轎車借給朋友使用，不料因酒駕遭取締、查扣牌號，他為了想繼續開車上路，訂製2面假車牌掛上，日前被三峽警分局查獲，除了交通違規開罰1萬0800元，並依行使偽造變造特種文書罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝

賓士

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