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逆轉？中和死亡車禍環保局說話了 婦人非垃圾車撞倒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區前天發生一起死亡車禍，新北市環保局一輛環保局垃圾車與80歲婦人發生車禍事故，造成婦人當場喪命，肇事駕駛呂姓男子被依過失致死罪嫌送辦。新北市環保局今表示，婦人並非遭垃圾車撞倒，而是先跌倒才被垃圾車車輪壓到。警方表示，確實事故有待檢視垃圾車行車紀錄器影像，調查釐清確認相關肇事責任歸屬。

新北市中和區自號路前天上午8時許發生一起死亡車禍意外，一輛環保局垃圾車右轉時，疑似視線死角，與一名80歲王姓婦人發生車禍事故，造成婦人當場喪命，肇事駕駛呂姓男子被依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦後，檢察官諭令5萬元交保候傳。

新北市環保局今天表示，中和區清潔隊垃圾車前天上午8時18分，執行勤務行經中和區自強路時，在人行通道行走王姓婦人因不明原因突朝朝車道方向倒地，頭部為垃圾車右後輪碰觸，緊急呼叫救護車到場，仍當場宣告死亡。

環保局指出，垃圾車駕駛呂姓男子酒測值為零，前天已至派出所製作筆錄，並由清潔隊長及分隊長陪同民眾家屬製作筆錄，並完成相關勘驗，環保局對發生此事故深表遺憾，目前將配合警方偵辦釐清事故原因外，並將盡全力協助家屬處理後續相關事宜。

新北市中和區前天發生一起死亡車禍，新北市環保局今表示，婦人並非遭垃圾車撞倒，而是先跌倒才被垃圾車車輪壓到。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區前天發生一起死亡車禍，新北市環保局今表示，婦人並非遭垃圾車撞倒，而是先跌倒才被垃圾車車輪壓到。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區前天發生一起死亡車禍，新北市環保局今表示，婦人並非遭垃圾車撞倒，而是先跌倒才被垃圾車車輪壓到。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區前天發生一起死亡車禍，新北市環保局今表示，婦人並非遭垃圾車撞倒，而是先跌倒才被垃圾車車輪壓到。記者王長鼎／翻攝

垃圾車 環保局 車禍

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