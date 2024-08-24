攀奇萊東稜兩人摔傷 空勤花蓮黑鷹直升機吊掛救援

一支4人登山隊攀登奇萊東稜，其中英國籍藍姓及本國籍陳姓山友，昨天不慎雙雙摔傷，膝蓋疼痛疑似骨折，今天由空勤總隊花蓮駐地出動黑鷹直升機將兩人救出，由消防局救護車接駁就醫。

登山隊林姓領隊昨天下午向花蓮縣消防局報案，指4人22日從奇萊登山口進入，預計以4天攀登奇萊東稜，25日從岳王亭下山，但昨天下午不慎摔傷，必須靠人攙扶行走，研判無法順利下山，傷者人在北鞍營地待援，意識清醒，因山區雲層太厚，能見度不佳，請求今天一早派直升機吊掛救援。

花蓮消防局獲報立刻成立前進指揮所，集結地面部隊，考量中橫山區仍有落石，夜間救援風險高，由小隊長金皓率員與太管處巡山員組成第一波4人小隊，今晨6時出發向山區挺進。