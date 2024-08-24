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攀奇萊東稜兩人摔傷 空勤花蓮黑鷹直升機吊掛救援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支4人登山隊攀登奇萊東稜，其中英國籍藍姓及本國籍陳姓山友，昨天不慎雙雙摔傷，膝蓋疼痛疑似骨折，今天由空勤總隊花蓮駐地出動黑鷹直升機將兩人救出，由消防局救護車接駁就醫。

登山隊林姓領隊昨天下午向花蓮縣消防局報案，指4人22日從奇萊登山口進入，預計以4天攀登奇萊東稜，25日從岳王亭下山，但昨天下午不慎摔傷，必須靠人攙扶行走，研判無法順利下山，傷者人在北鞍營地待援，意識清醒，因山區雲層太厚，能見度不佳，請求今天一早派直升機吊掛救援。

花蓮消防局獲報立刻成立前進指揮所，集結地面部隊，考量中橫山區仍有落石，夜間救援風險高，由小隊長金皓率員與太管處巡山員組成第一波4人小隊，今晨6時出發向山區挺進。

花蓮空勤駐地黑鷹直升機也在清晨6時許出動，由正副駕駛姜介山、涂秋旭帶領機工長黃啟君及消防署特搜隊員謝孟輯、李承勳，以吊掛及吊籃方式，將27歲英國籍藍姓及25歲陳姓兩名傷者吊掛救出，送往花蓮德興棒球場附近空地降落，由救護車接駁送醫。

空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將登奇萊東稜摔傷的山友吊掛救出。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將登奇萊東稜摔傷的山友吊掛救出。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將登奇萊東稜摔傷的兩名山友吊掛救出。圖／空勤花蓮駐地提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將登奇萊東稜摔傷的兩名山友吊掛救出。圖／空勤花蓮駐地提供

山友 花蓮 黑鷹直升機

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