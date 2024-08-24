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不滿手機被沒收 18歲高職男被管積怨深...持刀殺死單親母

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園1名18歲陳姓高職生今年6月1日上午疑因氣不過媽媽對他嚴加管教，又沒收他的手機，還為了升學問題等瑣事積怨甚久，竟趁媽媽還沒起床之際，持水果刀衝入臥室，朝媽媽的頸部等多處致命處猛刺，行凶後20分鐘才求救，陳母送醫不治。桃園地檢署近日依家庭暴力之殺人案件起訴，陳生也因案發後遭收押，沒能參加畢業典禮，法院下周將進行國民法官法庭的庭前協商會議。

據了解，陳生與陳姓母親是單親家庭，由於陳生的言行與正常同年齡少年有異，外顯表現雖看起來正常，實際接觸可感覺他就像是個無知幼兒，雖然長年就醫服藥，但不時也會出現情緒突然失控暴怒情形。陳母對兒子並未因此鬆散，仍是盡全力教導，平日管控陳生使用手機打遊戲的時間，案發前又因陳生即將高職畢業，陳母對兒子的升學及未來發展很是關心，經常為此叨念。

起訴指出，今年6月1日上午11點10分，陳生基於殺害直系血親尊親屬的犯意，先至廚房拿取1把水果刀，然後走進媽媽的房間內，朝躺在床上的陳母頭部、左頸、胸部及腹部等多處猛刺，直到上午11點30分，陳生才以客廳電話撥打119，救護人員到場將陳母轉移至客廳施以急救後送醫，仍於同日下午1點不治死亡；八德警方上午11點56分據報趕抵，在陳母床上扣得染血水果刀，案經陳的舅舅提告。

現場目擊者轉述，警消到場後，陳生若無其事地在家裡晃來晃去，對自己的犯行完全不緊張，顯得似乎與他無關的樣子，救護人員在臥房發現陳母滿身是血的倒在地上，包括胸、背部等多處逾10處刀傷，檢傷後緊急止血送醫，初步研判母子倆可能因為日常生活瑣事積怨甚久，造成陳生暴怒失控拿刀刺死媽媽。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園有名18歲陳姓高職生因單親媽媽管教嚴格，限制使用手機，且為督促他繼續升學等日常瑣事而積怨，今年6月1日上午竟持水果刀殺了媽媽，本案將由國民法官審理，目前陳生收押中。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影
桃園有名18歲陳姓高職生因單親媽媽管教嚴格，限制使用手機，且為督促他繼續升學等日常瑣事而積怨，今年6月1日上午竟持水果刀殺了媽媽，本案將由國民法官審理，目前陳生收押中。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影

桃園地檢署

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