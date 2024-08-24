大型吊車故障讓淡水台2線回堵4小時 交通局：研議尖峰時刻禁通行

台2線是出入淡水的唯一要道，昨天下午5點一輛大型吊車故障，導致車流回堵。議員批評，塞車時間長達4小時，卻不見局處啟動車道調撥措施，任憑交通癱瘓，要求儘速展開車道調撥演練，加強相關SOP。新北市交通局表示，事發時警局有加派人力指揮疏導，將研議大型及特種車於尖峰特定時段禁止通行。

新北市議員鄭宇恩指出，昨天傍晚5點左右，往淡水方向車多壅塞，直到晚間9點，更持續往五股、八里及關渡回堵，原來是一輛大型吊車故障，停在捷運紅樹林站對向路側，但直到晚上9點才有拖吊車抵達將大車拖到淡金路。

鄭宇恩批評，塞車時間長達4小時，卻沒看到警察局、交通局啟動車道調撥措施，但台二線紅樹林八勢一街至竹圍民生路之間，其實是有調撥車道燈號及標誌等設施，局處卻任其閒置，包含行控中心，面對交通持續癱瘓仍毫無應變作為。

鄭宇恩指出，已經向兩位局長反應，將要求盡速展開調撥車道演練，並加強行控中心及第一線警力反應的SOP。

交通局表示，警方第一時間立即加派員警到場處理，並與義交在路口全力疏導指揮，交控中心亦緊急調整沿線號誌秒數，並透過CMS及警廣持續通報，直至拋錨故障大型吊車拖吊排除，車流紓解。

交通局指出，淡水區中正東路2段平日車流量大，昨日事故適逢周五下班時段，雙向的車流量都大，沒有啟動調撥機制空間；且事故發生時，現場三車道還剩兩車道可供車輛通行，警局加派員警於路口指揮疏導。