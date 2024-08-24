高雄街友進廟拜四面佛 卻在佛前做出這種事

高雄鄭姓男子到供奉四面佛的廟宇，涉嫌撬開廟裡的功德箱，偷走約2萬元香油錢逃逸。警方據報，調閱廟裡影像，發現鄭男1分鐘前還雙手合十膜拜，1分鐘後就疑拿起子偷香油錢，查出鄭的去向，昨天逮捕他到案，但香油錢已花光，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

據了解，8月21日上午9時30分許，鄭姓男子（59歲）到高雄市新興區七賢二路1處供奉四面佛的廟，他進廟裡香膜拜後，原本要離去，卻見一旁的功德箱起邪念，疑拿起子涉嫌撬開功德箱，偷走約2萬元香油錢逃逸。