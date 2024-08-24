快訊

許光漢當兵…太多人偷看！網爆軍中男友收上級布達「不要藉機近看」

墾丁觀光如何重獲生機？一票網友吐嘈「致命缺點」：先滾再說

高雄街友進廟拜四面佛 卻在佛前做出這種事

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄鄭姓男子到供奉四面佛的廟宇，涉嫌撬開廟裡的功德箱，偷走約2萬元香油錢逃逸。警方據報，調閱廟裡影像，發現鄭男1分鐘前還雙手合十膜拜，1分鐘後就疑拿起子偷香油錢，查出鄭的去向，昨天逮捕他到案，但香油錢已花光，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

據了解，8月21日上午9時30分許，鄭姓男子（59歲）到高雄市新興區七賢二路1處供奉四面佛的廟，他進廟裡香膜拜後，原本要離去，卻見一旁的功德箱起邪念，疑拿起子涉嫌撬開功德箱，偷走約2萬元香油錢逃逸。

廟方發現香油錢遭竊，報警查辦。警方自監錄系統畫面，發現這名竊賊從進廟拜拜，到偷走香油錢離去，僅停留約2分多鐘，認出涉案男子是曾涉竊案的鄭姓男子，居無定所，得悉他常出沒高雄市前鎮區某公園，是名街友，昨晚趕去公園，緝捕他到案。但他稱香油錢已經花光，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

鄭姓男子進廟拜四面佛，卻在佛前涉嫌偷功德箱香油錢。記者林保光／翻攝
鄭姓男子進廟拜四面佛，卻在佛前涉嫌偷功德箱香油錢。記者林保光／翻攝
鄭姓男子進廟拜四面佛，卻在佛前涉嫌偷功德箱香油錢。記者林保光／翻攝
鄭姓男子進廟拜四面佛，卻在佛前涉嫌偷功德箱香油錢。記者林保光／翻攝

四面佛 竊盜 高雄市

延伸閱讀

高雄「永清安居」社宅 陳其邁：走10分鐘就到台積電

超微研發中心設高雄亞灣 可望帶動150億投資及商辦需求

到高雄看演唱會 憑票根住特定飯店折扣最高3折

影／連署書破千份 罷免黃捷團體高雄下戰帖 場面火爆

相關新聞

台南6個月大男嬰突陷昏迷 家長懷疑遭保母施虐報警

台南6個月大男童20日不明原因突陷入昏迷不醒，被家長送醫，疑似腦出血，仍在加護病房搶救，家長懷疑兒子遭保母虐待，但保母否...

影／台中一中商圈驚傳男手纏膠帶亮雙刀 嚇壞民眾...警電擊槍制伏

台中北區一中街商圈昨晚人潮聚集，有民眾目擊1名男子持2把刀，以正握、反握在右手上還以膠帶纏繞，模樣駭人怕恐釀危險報案，警...

電動滑板車馬路亂衝釀多起事故　成為交安新隱憂

電動滑板車僅能在特定區域使用，高雄僅駁二藝術特區特定區域可租借共享電動滑板車，因電動滑板車方便、好駕馭，不少人違規上路成...

高雄街友進廟拜四面佛 卻在佛前做出這種事

高雄鄭姓男子到供奉四面佛的廟宇，涉嫌撬開廟裡的功德箱，偷走約2萬元香油錢逃逸。警方據報，調閱廟裡影像，發現鄭男1分鐘前還...

影／疑視線死角 新北中和垃圾車右轉不慎撞死8旬婦

新北市中和區前天發生一起死亡車禍意外，一輛環保局垃圾車右轉時，疑似視線死角，不慎撞上一名80歲婦人，造成婦人當場喪命，肇...

居托保母照顧6月大男嬰突陷昏迷 台南社會局急轉托另2幼兒

台南市6個月大男嬰突然陷入昏迷送醫，家長質疑遭到保母不當對待，台南市社會局指出 8月20日下午接獲通報後，已立即指派社工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。