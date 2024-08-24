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男嬰疑腦出血昏迷家長控保母虐童 台南社會局急轉托另2幼兒
台南市6個月大男嬰突然陷入昏迷送醫，家長質疑遭到保母不當對待，台南市社會局指出 8月20日下午接獲通報後，已立即指派社工人員了解幼童狀況及關懷家屬，同時聯繫警政及地檢署，也會同居家托育中心至該托育人員家中聯合稽查，釐清案發過程並留取相關監視影像。
社會局指出，該名幼童從本月1日起委託居家托育人員照顧，20日突身體不適由托育人員協助送醫急救，男嬰現仍於醫院接受治療中。目前全案已進入司法調查程序，後續該名托育人員如有違反兒少法第49條情事，社會局將依同法第97條裁處其6萬元以上60萬元以下罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書。
社會局說，另查該名托育人員為台南市登記托育人員，除照顧本案幼童外尚有另外2名幼兒，目前社會局已依家長意願協助收托中的幼兒進行轉托安排，以確保托育安全與權益。後續社會局將持續追蹤該案司法進度，並依偵查結果予以裁罰，以維護兒少最佳利益。
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