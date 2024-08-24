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索家產到弟家鬧事 他被姪女罵「不要臉」惱羞成怒憤砍3人輕重傷

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣莿桐鄉昨晚發生凶殺案，62歲張姓男子疑似為了家產分配，與弟弟家人發生爭執，持水果刀砍傷弟媳、2名姪女，造成3人受傷，行凶動機警方正在調查，全案將移請雲林地檢署偵辦。

昨晚8時許，張嫌在弟弟家發生爭執，鄰居都聽到吵鬧聲，張嫌後來竟持水果刀砍傷2名姪女，弟媳為保護女兒，也因此遭砍傷，小姪女逃出屋外求救，張嫌追出，被趕到的警方當場逮捕。

鄰居表示，張嫌在基隆做鐵工，多年前已經分過家產，獲得現金一百萬元，弟弟、弟媳、未嫁的妹妹、2名姪女，及80幾歲的老母親同住在莿桐鄉老家，近日張嫌屢次為了家產，多次跑到弟弟家鬧，甚至曾砸毀窗戶。

據了解，張嫌認為弟弟現居住的老家是兩人共有，但早年是自己出較多的錢將房子蓋好，所以要弟弟以近0.1公頃農地（價值約200萬元）交換房子的所有權，兩人多次為此爭執。

昨晚張嫌再度為了田產到弟弟家，與弟弟發生爭吵，弟弟後來外出報案，2名姪女返家後發現張嫌又為家產跑來，與張嫌發生爭執，鄰居都聽到大聲拍桌與斥責「不要臉」（台語）的聲音，後來張嫌就拿起家中水果刀砍傷姪女，當時弟媳與媽媽在樓上，弟媳聞聲下樓，為保護女兒也遭砍傷。村長、鄰居都很訝異張嫌竟為了家產持刀砍傷親人。

3名傷者目前仍在醫院治療中，無生命危險。雲林縣斗六警分局副分局長林清豐表示，將調查張嫌行凶原因，全案依殺人未遂罪移請雲林地檢署偵辦。

62歲張姓男子疑似為了家產分配，跑到雲林縣莿桐鄉與弟弟家人發生爭執，持水果刀砍傷弟媳、2名姪女，造成3人受傷。記者陳雅玲／攝影
62歲張姓男子疑似為了家產分配，跑到雲林縣莿桐鄉與弟弟家人發生爭執，持水果刀砍傷弟媳、2名姪女，造成3人受傷。記者陳雅玲／攝影
62歲張姓男子疑似為了家產分配，跑到雲林縣莿桐鄉與弟弟家人發生爭執，持水果刀砍傷弟媳、2名姪女，造成3人受傷。記者陳雅玲／攝影
62歲張姓男子疑似為了家產分配，跑到雲林縣莿桐鄉與弟弟家人發生爭執，持水果刀砍傷弟媳、2名姪女，造成3人受傷。記者陳雅玲／攝影

鄰居 雲林

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