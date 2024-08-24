影／情侶分手小碧潭站超商談判 男持菜刀恐嚇 反遭熱心客人當場壓制

新北市一對情侶昨在新店區小碧潭捷運站京站廣場一間超商談判分手，康姓男子竟涉嫌持菜刀恐嚇女友，反遭熱心民眾當場壓制並報警逮人，警詢後昨依傷害、毀損、恐嚇及家暴等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市新店警方昨天凌晨12時許獲報，新店區中央路小碧潭捷運站京站廣場一間超商內，有男生動手毆打女生，需要警方到場處理。

轄區碧潭派出所線上巡邏警網迅速趕抵，發現涉嫌動手打人的康姓男子（28歲）已遭熱心徐姓男子（25歲）壓制，經了解，康男自稱與遭毆打的林姓女子（30歲）為前男女朋友，2人相約在小碧潭捷運站京站廣場超商討論兩人間訴訟問題，過程中未能達成共識，先起口角爭執進而引發肢體衝突。

康男一度從隨身包包內拿出一把菜刀，涉嫌作勢恐嚇林女，也在超商內的徐姓男子見狀，十分勇敢上前制止並將康男壓制在地，直到警方趕來將人上銬，康男為下巴受傷，但表示無須就醫，警方將人帶返派出所。

林女不滿在談判過程中，遭人康男持菜刀恐嚇並徒手毆打，因臉部、左手及腳有多處擦挫傷，昨先行至新店耕莘醫院驗傷後，再到派出所對康男提告傷害、毀損、恐嚇及家暴等罪嫌，並申請保護令。警詢後昨將康男依傷害、毀損、恐嚇及家暴等罪嫌移送台北地檢署偵辦。