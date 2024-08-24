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影／台中一中商圈驚傳男手纏膠帶亮雙刀 嚇壞民眾...警電擊槍制伏

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中北區一中街商圈昨晚人潮聚集，有民眾目擊1名男子持2把刀，以正握、反握在右手上還以膠帶纏繞，模樣駭人怕恐釀危險報案，警方到場也拿出電擊槍對峙，喝令他放下刀子後制伏，經查這名許姓男子自稱和網友糾紛，酒後衝動要談判才脫序在大街亮刀，警詢後依恐嚇公眾罪嫌將他移送。

第二分局指出，昨晚9點多接獲民眾報案，表示北區一中街、育才街口目擊1名男子右手上纏繞2把刀，擔心他恐對他人造成傷害。

育才派出所立即派8名警員趕到現場處理，確認當事人為46歲許姓男子，他當時站在1間超商前，還將2把刀子用布條、膠帶纏繞在右手上，警員為迅速解除危險，也拿出電擊槍喝令許男放下雙刀。

有目擊民眾錄影PO網，許當以右手將2把刀分別以正握、反握方式，再以膠帶纏繞手掌固定，並赤腳坐在超商門口前，警方也使用電擊槍發出「滋、滋」聲響和他對峙，許一度不耐煩回嗆，最後才自行拆掉膠帶，並將雙刀擺在地上，最後由警方制伏。

警方表示，將許帶回派出所了解後，發現他當天疑似和暱稱「胖胖」的網友在網路上起糾紛，許酒後衝動才帶刀到一中商圈，打算要和對方談判，但網友根本沒有出現。

警方經調閱周邊監視器後，認定許男涉犯恐嚇公眾罪嫌，詢問後已依法將他移送台中地檢署偵辦。

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許當以右手將2把刀分別以正握、反握方式，再以膠帶纏繞手掌固定，模樣駭人，警方也使用電擊槍和他對峙。圖／取自社會事新聞影音
許當以右手將2把刀分別以正握、反握方式，再以膠帶纏繞手掌固定，模樣駭人，警方也使用電擊槍和他對峙。圖／取自社會事新聞影音

一中商圈 台中市 恐嚇

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