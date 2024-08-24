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影／高雄男駕車未開燈警攔逃逸 撞5車疊羅漢被救出慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，被巡邏警網攔查，王拒檢逃逸猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車如「疊羅漢」，警掏槍喝令王下車發現他受困車中，經消防員破壞車體救出送醫，酒測值高達每公升0.76毫克，不僅酒駕，還吞4張最高可罰計18萬9600元罰單

三民一警分局十全路派出所員警今天清晨執行4到6時巡邏勤務，約4時10分許巡經十全一路與民族一路口，發現王姓男子（24歲）駕車未依規定使用大燈且行車左右搖晃，遂尾隨攔查。

沒料，王男發現巡邏車在後方，心虛拒檢加速逃逸，逃約300公尺的覺民路與平等路口時，自撞停放路邊停車格的5輛轎車，因巨大衝擊力，將其中一車被鏟起，王車被壓在下方如「疊羅漢」。

當時員警掏槍喝令王男下車，發現王受傷受困車內，要求王先打開車門，後由消防救護員破壞車體將王救出，王身體、手腳擦挫傷，被救護員送醫。

後警方對王施以酒測，結果酒測值高達每公升0.76毫克，超過標準值；王坦承酒後開車，警方將等其治療後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

另王拒檢逃逸、沿路蛇行以及未開大燈、酒後駕車等違反道路交通管理處罰條例部分，警方對其開出4張罰單，共計最高可罰18萬9600元罰款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，王受困車中，消防員破壞車體將他救出。記者石秀華／翻攝
王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，王受困車中，消防員破壞車體將他救出。記者石秀華／翻攝
王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，王受困車中，消防員破壞車體將他救出。記者石秀華／翻攝
王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，王受困車中，消防員破壞車體將他救出。記者石秀華／翻攝
王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，王受困車中，消防員破壞車體將他救出。記者石秀華／翻攝
王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，王受困車中，消防員破壞車體將他救出。記者石秀華／翻攝
王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，王受困車中，消防員破壞車體將他救出。記者石秀華／翻攝
王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，王受困車中，消防員破壞車體將他救出。記者石秀華／翻攝
王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，王受困車中，消防員破壞車體將他救出。記者石秀華／翻攝
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王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，拒警盤查逃逸，猛撞路邊5輛轎車，鏟起1車，警掏槍喝令王下車，發現他受困車中。記者石秀華／翻攝

罰單 酒測

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