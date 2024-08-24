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台中豐原大道七段與豐工路口設攔車點 1晚查4件違規、違法
台中市豐原警分局昨晚會同台中市環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口實施「環、警、監」聯合稽查，環保局依噪音管制法告發2輛檢驗不合格機車，當場開出1萬200元罰單，現場另查獲一名52歲泰國籍男子酒後駕車，酒測值高達每公升0.49毫克，也在神岡區查獲一輛懸掛偽造車牌轎車。
據了解，懸掛偽造車牌的35歲許姓車主前年9月間將車借給朋友，沒想到朋友拒絕配合酒測，車遭吊扣牌照，因此無法上路，許男今年在社群媒體購買假車牌，購買至今因怕警方查緝，只敢利用偏僻小路行駛，不料仍遭警方查獲，全案依違反道路交通管理處罰條例告發，並依涉嫌刑法行使偽造特種文書罪移送台中地檢署偵辦。
豐原分局長林大為表示，警方將持續聯合環保、監理機關，不定時、不定點執行取締違法改裝(噪音)車輛勤務，並隨時依據轄區狀況，針對民眾反映噪音熱點加強取締；另持續強力查緝使用變造、偽造車牌，使違規、違法無所遁形。
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