快訊

提早一個月關門！ 花蓮人私房美食「蚵仔嫂」突永久停業 饕客撲空不捨

MLB／同場比賽竟一人打兩隊！大聯盟奇特紀錄將添一筆

豆漿降膽固醇又助減肥！專家驚揭「5種人」小心喝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中豐原大道七段與豐工路口設攔車點 1晚查4件違規、違法

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局昨晚會同台中市環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口實施「環、警、監」聯合稽查，環保局依噪音管制法告發2輛檢驗不合格機車，當場開出1萬200元罰單，現場另查獲一名52歲泰國籍男子酒後駕車，酒測值高達每公升0.49毫克，也在神岡區查獲一輛懸掛偽造車牌轎車。

據了解，懸掛偽造車牌的35歲許姓車主前年9月間將車借給朋友，沒想到朋友拒絕配合酒測，車遭吊扣牌照，因此無法上路，許男今年在社群媒體購買假車牌，購買至今因怕警方查緝，只敢利用偏僻小路行駛，不料仍遭警方查獲，全案依違反道路交通管理處罰條例告發，並依涉嫌刑法行使偽造特種文書罪移送台中地檢署偵辦。

豐原分局長林大為表示，警方將持續聯合環保、監理機關，不定時、不定點執行取締違法改裝(噪音)車輛勤務，並隨時依據轄區狀況，針對民眾反映噪音熱點加強取締；另持續強力查緝使用變造、偽造車牌，使違規、違法無所遁形。

豐原警分局昨晚會同環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口實施「環、警、監」聯合稽查。圖／警方提供
豐原警分局昨晚會同環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口實施「環、警、監」聯合稽查。圖／警方提供

台中市 噪音 環保局 豐原

延伸閱讀

玻璃隔熱膜補助太夯提早結束惹怨 北市：視情況籌經費

建物貼隔熱膜補助民怨查詢管道不足 北市允檢討

店子湖垃圾場8噸垃圾覆土遭批欲蓋彌彰 桃園環保局解釋

太熱！北市玻璃隔熱膜補助太搶手用罄 爆出至少33件紛爭

相關新聞

台南6個月大男嬰突陷昏迷 家長懷疑遭保母施虐報警

台南6個月大男童20日不明原因突陷入昏迷不醒，被家長送醫，疑似腦出血，仍在加護病房搶救，家長懷疑兒子遭保母虐待，但保母否...

影／台中一中商圈驚傳男手纏膠帶亮雙刀 嚇壞民眾...警電擊槍制伏

台中北區一中街商圈昨晚人潮聚集，有民眾目擊1名男子持2把刀，以正握、反握在右手上還以膠帶纏繞，模樣駭人怕恐釀危險報案，警...

影／情侶分手小碧潭站超商談判 男持菜刀恐嚇 反遭熱心客人當場壓制

新北市一對情侶昨在新店區小碧潭捷運站京站廣場一間超商談判分手，康姓男子竟涉嫌持菜刀恐嚇女友，反遭熱心民眾當場壓制並報警逮...

影／高雄男駕車未開燈警攔逃逸 撞5車疊羅漢被救出慘了

王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，被巡邏警網攔查，王拒檢逃逸猛撞路邊5輛轎車，...

台中豐原大道七段與豐工路口設攔車點 1晚查4件違規、違法

台中市豐原警分局昨晚會同台中市環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口實施「環、警、監」聯合稽查，環保局依...

30歲身障男求職不順 累睡涼亭、餓撿廚餘流浪3天...大甲警伸援手

台中一名30身障男子和朋友相約找工作，和朋友失散他沒帶手機，在台中大安出海口附近迷途3天，累睡涼亭，餓吃餐廳廚餘，員警和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。