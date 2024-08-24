30歲身障男求職不順 累睡涼亭、餓撿廚餘流浪3天...大甲警伸援手

台中一名30身障男子和朋友相約找工作，和朋友失散他沒帶手機，在台中大安出海口附近迷途3天，累睡涼亭，餓吃餐廳廚餘，員警和海巡人員巡邏發現，帶男子回派出所提供食物止飢，找到他家人通知接回家。

台中市大甲分局海墘派出所警員費孝安與海巡人員，日前巡邏會哨勤務時，深夜在大安區塭寮漁港出海口處，發現有一名身形瘦小、年約30歲男子正在一家知名的海產餐廳旁撿拾廚餘桶內盤羹剩菜止飢。

員警和海巡人員上前關懷，查知男子3天前和朋友從苗栗縣苑裡鎮住家外出找工作時因故失散，他沒帶手機無法對外聯繫親友，身無分文，受困漁港3天，累了就睡附近的涼亭或公廁，肚子餓就撿拾餐廳廚餘充飢，員警得知該男子遭遇後，帶他回到派出所暫時安置，提供食物果腹，聯繫家屬到場接他回家。

員警以警用電腦查詢資料，確認30歲男子住苗栗苑裡鎮，家中有父、母親等親屬，母親表示，兒子是身心障礙者，時常一吭不響的就獨自外出許久才返家，家人都見怪不怪，但是前幾天男子說他要跟朋友去外面找工作後就音訊全無，這一次是他失聯最久的一次，家人心急如焚擔心遭遇不測，沒想到他會跑到台中市大安區塭寮漁港，感謝警方協助把兒子找回來。