快訊

提早一個月關門！ 花蓮人私房美食「蚵仔嫂」突永久停業 饕客撲空不捨

MLB／同場比賽竟一人打兩隊！大聯盟奇特紀錄將添一筆

豆漿降膽固醇又助減肥！專家驚揭「5種人」小心喝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30歲身障男求職不順 累睡涼亭、餓撿廚餘流浪3天...大甲警伸援手

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名30身障男子和朋友相約找工作，和朋友失散他沒帶手機，在台中大安出海口附近迷途3天，累睡涼亭，餓吃餐廳廚餘，員警和海巡人員巡邏發現，帶男子回派出所提供食物止飢，找到他家人通知接回家。

台中市大甲分局海墘派出所警員費孝安與海巡人員，日前巡邏會哨勤務時，深夜在大安區塭寮漁港出海口處，發現有一名身形瘦小、年約30歲男子正在一家知名的海產餐廳旁撿拾廚餘桶內盤羹剩菜止飢。

員警和海巡人員上前關懷，查知男子3天前和朋友從苗栗縣苑裡鎮住家外出找工作時因故失散，他沒帶手機無法對外聯繫親友，身無分文，受困漁港3天，累了就睡附近的涼亭或公廁，肚子餓就撿拾餐廳廚餘充飢，員警得知該男子遭遇後，帶他回到派出所暫時安置，提供食物果腹，聯繫家屬到場接他回家。

員警以警用電腦查詢資料，確認30歲男子住苗栗苑裡鎮，家中有父、母親等親屬，母親表示，兒子是身心障礙者，時常一吭不響的就獨自外出許久才返家，家人都見怪不怪，但是前幾天男子說他要跟朋友去外面找工作後就音訊全無，這一次是他失聯最久的一次，家人心急如焚擔心遭遇不測，沒想到他會跑到台中市大安區塭寮漁港，感謝警方協助把兒子找回來。

大甲分局長謝建國表示，員警能主動熱心及時協助身心障礙者安全返家，熱心為民服務精神值得讚許；他呼籲民眾，為關懷弱勢族群，警察機關針對失智老人、精神病患、身心障礙者提供自願捺印指紋建檔等為民服務工作，只要家屬或監護人認有必要申請建檔，可向各分局偵查隊、警察局刑事鑑識中心申請，即使身心障礙者不小心走失，警方也能順利協助他們安心找到回家的路。

台中一名30歲身障男子求職不順，撿廚餘食物充飢3天，大甲暖警援助再送他回家。圖／警方提供
台中一名30歲身障男子求職不順，撿廚餘食物充飢3天，大甲暖警援助再送他回家。圖／警方提供

台中市 身障

延伸閱讀

日本減少食物浪費 將廚餘發酵可餵豬

高雄岡山身障福利中心舉辦畫展 盼打破刻板印象

鳳山飯糰業者占用騎樓做生意遭投訴 衛生局登門稽查

老翁載廚餘整桶翻落忍惡臭打掃 警：少見老實人

相關新聞

台南6個月大男嬰突陷昏迷 家長懷疑遭保母施虐報警

台南6個月大男童20日不明原因突陷入昏迷不醒，被家長送醫，疑似腦出血，仍在加護病房搶救，家長懷疑兒子遭保母虐待，但保母否...

影／台中一中商圈驚傳男手纏膠帶亮雙刀 嚇壞民眾...警電擊槍制伏

台中北區一中街商圈昨晚人潮聚集，有民眾目擊1名男子持2把刀，以正握、反握在右手上還以膠帶纏繞，模樣駭人怕恐釀危險報案，警...

影／情侶分手小碧潭站超商談判 男持菜刀恐嚇 反遭熱心客人當場壓制

新北市一對情侶昨在新店區小碧潭捷運站京站廣場一間超商談判分手，康姓男子竟涉嫌持菜刀恐嚇女友，反遭熱心民眾當場壓制並報警逮...

影／高雄男駕車未開燈警攔逃逸 撞5車疊羅漢被救出慘了

王姓男子今清晨駕車行經高雄市十全一路與民族一路口，因未開大燈且行車左右搖晃，被巡邏警網攔查，王拒檢逃逸猛撞路邊5輛轎車，...

台中豐原大道七段與豐工路口設攔車點 1晚查4件違規、違法

台中市豐原警分局昨晚會同台中市環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口實施「環、警、監」聯合稽查，環保局依...

30歲身障男求職不順 累睡涼亭、餓撿廚餘流浪3天...大甲警伸援手

台中一名30身障男子和朋友相約找工作，和朋友失散他沒帶手機，在台中大安出海口附近迷途3天，累睡涼亭，餓吃餐廳廚餘，員警和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。