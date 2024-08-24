海巡志願役上兵欠債落跑不歸營 憲兵持拘票逮人

台中陳姓男子在海巡署第三岸巡隊王功安檢所擔任志願役上兵時，因個人在外欠債、自稱要處理遊戲帳號等問題，今年6月休假就不歸營，租車在市區遊蕩、投宿旅館數日，最後被憲兵隊持拘票逮到人，沒多久也遭除役，法院考量陳犯後坦承，依意圖長期脫免職役而離去職役罪判他3月，可上訴。

檢方調查，陳男2022年2月入伍，原預計到2026年2月才會退伍，但他今年6月3日收假本應在晚上10點回到王功漁港安檢所擔任巡防勤務，他卻為處理私人債務問題，刻意未歸營並租責在台中市市區遊蕩，並且投宿旅館而居。

安檢所因陳男收假遲遲未歸向上通報，經憲兵隊介入調查並持檢方開的拘票逮到陳男，依違反陸海空軍刑法將他移送偵辦，後來陳也因案，提早在今年7月16日退伍除役。

台中地院審酌，陳男在憲兵隊調查、檢方偵訊時均坦承不諱，並有王功安檢所主管證詞，以及陳男違規離營通報、安檢所當月休假紀錄等可佐。

法院認為，王男案發時是現役軍人，卻無故不就職即未歸建原部隊，影響軍隊士氣、紀律及人員安全管控，考量他犯後坦承、態度良好，並自稱在外積欠債務亟需處理，要和朋友處理遊戲帳號，才打算休假後就沒意願再歸營。