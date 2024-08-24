快訊

臉書「敏感內容」又出包！這食物變「色色謎之料理」 網笑：肉色也中槍

JK羅琳躲15天刪留言又嗆克莉芙 「花時間扮女裝不如驗DNA」

影╱俄國IS聖戰士劫持監獄！4獄警身亡 1人慘遭割喉恐怖畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海巡志願役上兵欠債落跑不歸營 憲兵持拘票逮人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子在海巡署第三岸巡隊王功安檢所擔任志願役上兵時，因個人在外欠債、自稱要處理遊戲帳號等問題，今年6月休假就不歸營，租車在市區遊蕩、投宿旅館數日，最後被憲兵隊持拘票逮到人，沒多久也遭除役，法院考量陳犯後坦承，依意圖長期脫免職役而離去職役罪判他3月，可上訴。

檢方調查，陳男2022年2月入伍，原預計到2026年2月才會退伍，但他今年6月3日收假本應在晚上10點回到王功漁港安檢所擔任巡防勤務，他卻為處理私人債務問題，刻意未歸營並租責在台中市市區遊蕩，並且投宿旅館而居。

安檢所因陳男收假遲遲未歸向上通報，經憲兵隊介入調查並持檢方開的拘票逮到陳男，依違反陸海空軍刑法將他移送偵辦，後來陳也因案，提早在今年7月16日退伍除役。

台中地院審酌，陳男在憲兵隊調查、檢方偵訊時均坦承不諱，並有王功安檢所主管證詞，以及陳男違規離營通報、安檢所當月休假紀錄等可佐。

法院認為，王男案發時是現役軍人，卻無故不就職即未歸建原部隊，影響軍隊士氣、紀律及人員安全管控，考量他犯後坦承、態度良好，並自稱在外積欠債務亟需處理，要和朋友處理遊戲帳號，才打算休假後就沒意願再歸營。

法院也查王男沒有不良前科，斟酌一切情狀後依意圖長期脫免職役而離去職役罪，判他處有期徒刑3月，得易科罰金。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

債務 安檢 憲兵

延伸閱讀

陸漁船金門外海沉沒…「閩龍漁60877」3船員失蹤 海巡搜救拚黃金72小時

中國海巡船越海峽中線 吳思瑤：只會讓台灣人民反感

怎來的？墨西哥男登釣魚台向日海巡求救 竟稱要乘小船「赴台灣」

大浪游不回？宜蘭外澳沙灘10衝浪客海上漂 見海巡來擺手「不用救」

相關新聞

海巡志願役上兵欠債落跑不歸營 憲兵持拘票逮人

台中陳姓男子在海巡署第三岸巡隊王功安檢所擔任志願役上兵時，因個人在外欠債、自稱要處理遊戲帳號等問題，今年6月休假就不歸營...

台東浸水營古道 虎頭蜂奪命

台東浸水營古道前天一支登山隊遭虎頭蜂群攻擊，造成2男1女螫傷送醫，其中41歲的領隊洪偉彥遭蜂螫傷逾50處，救護人員打3劑...

獨居9旬婦自推輪椅出門遊蕩 疑失智症發作超危險

桃園市平鎮區1名獨居的90歲蔡姓老婦，昨晚間11時許，趁著看護下班後，竟獨自推著輪椅外出，沒想到出門後，疑似失智症發作，...

台南中西區狹小巷弄平房深夜竄火煙 消防局大批人車灌救

台南中西區民族路二段一棟平房晚間10時34分傳出火警，消防局據報後調派大批人車前往灌救，抵達現場後，發現有明火竄出，屋內...

「好借好還」好心動...他缺百萬現金投資上網找貸款 險成詐諞集團幫兇

桃園大園有名廖姓男子，由於投資急需100萬元資金，滑手機跳出「李經理」張貼貸款訊息，標榜「急速周轉、好借好還」讓他心動，...

台中警聯手銀行防詐 攔阻金額逾6.4億元

台中市政府警察局今天在治安會報表示，推動「警銀聯阻防詐」計畫打擊詐騙案，今年已成功阻詐956件、攔阻金額新台幣6億426...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。