台東浸水營古道 虎頭蜂奪命

立委鍾佳濱服務處前天舉辦橫越浸水營古道活動，遇到虎頭蜂群攻擊，服務處副主任洪偉彥（中）為保護隊員，被螫傷逾50處，送醫搶救不治。記者潘奕言／翻攝 台東浸水營古道前天一支登山隊遭虎頭蜂群攻擊，造成2男1女螫傷送醫，其中41歲的領隊洪偉彥遭蜂螫傷逾50處，救護人員打3劑強心針一度恢復意識，但送醫後陷入昏迷，經搶救治後仍於昨日凌晨不治。據了解，洪為了保護隊員卻遭蜂螫身亡，洪的胞弟表示，「哥哥很偉大，做了很多人不敢做的事情。」

這支登山隊是由立委鍾佳濱以選舉補助款成立公益信託教懷博愛教育基金，組成暑期工讀服務隊，舉辦的橫越浸水營古道活動，前天走浸水營古道從屏東到台東，卻在台東端加羅板部落出口附近突遇虎頭蜂攻擊，隊員紛紛逃離躲避，但有3人遭螫傷，其中2人意識清楚自行脫困，洪偉彥則遭群蜂攻擊趴倒在地待救。

救護人員抵達出口時先將被螫傷的16歲男生和19歲女生送往大武衛生所，2人意識清楚，生命跡象穩定；洪偉彥全身多處遭蜂螫，救護人員到場時仍意識清楚，施打3支強心劑救治後，再搬運下山送往大武衛生所，但洪在晚間10點多陷入昏迷，緊急轉送台東馬偕醫院，經過搶救後仍宣告不治。

同行的邱姓女領隊說，洪偉彥也是領隊，因步伐較快走在前頭，在出口前的轉彎處發現有攻擊人的虎頭蜂群，立刻在場戒護並叫其他隊員逃跑，洪才會被嚴重螫傷。洪的遺體昨天送至屏東殯儀館。

鍾佳濱服務處指出，洪曾任多名立委的助理，也曾任行政院前院長蘇貞昌的團隊服務，3年多前返鄉在鍾佳濱服務處擔任副主任，洪做事認真、積極，常主動為民服務，還能兼顧法理情的調解紛爭，人脈豐富又有舉辦活動的經驗，被鍾佳濱委以重任。

洪擔任浸水營古道健行的領隊，事前不斷安排協調，未料發生此意外，捨身護同學讓他的同事哀戚與不捨，服務處也將全力協助善後。

屏東縣消防局特搜大隊副隊長陳世鴻說，在野外看到虎頭蜂，要掌握三不一快原則，不要驚擾、不要揮打、不要出聲，動作放輕快速離開現場，若被虎頭蜂攻擊，要以衣物掩護身體快速跑離，遭蜂螫咬也要盡快就醫。