獨居9旬婦自推輪椅出門遊蕩 疑失智症發作超危險
桃園市平鎮區1名獨居的90歲蔡姓老婦，昨晚間11時許，趁著看護下班後，竟獨自推著輪椅外出，沒想到出門後，疑似失智症發作，忘了回家的路，一個人坐在聯新國際醫院外超商前，足足坐了2小時之久，所幸巡邏員警即時發現，才能讓蔡婦平安返家。
平鎮警分局宋屋派出所長鄒安晴表示，員警巡邏經過超商時，發現深夜時段，竟然有名老婦獨自坐在超商外頭，直覺有異，連忙停下車輛上前關心，但蔡婦疑似失智，致無法清楚表達語意，員警見其穿著，不像是醫院的病患，且行動不便，研判應該居住在附近，於是推著他在附近查找，看是否能自行想起居住在何處。
所幸在路過一處社區大樓時，警衛認出蔡婦是社區住戶，員警也透過警政系統聯繫上她的兒子，但無奈兒子在外地工作，平時僅獨居在此，兒子一時半刻也無法趕回，於是員警只好請警衛協助照料，所幸這次老婦能夠遇到熱心的員警協助，才能讓她平安返家。
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