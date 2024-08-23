「好借好還」好心動...他缺百萬現金投資上網找貸款 險成詐諞集團幫兇

桃園大園有名廖姓男子，由於投資急需100萬元資金，滑手機跳出「李經理」張貼貸款訊息，標榜「急速周轉、好借好還」讓他心動，對方要求先設定兩組約定帳戶，做為日後撥款及還款之用，今午到銀行辦理時，被行員察覺有異報警，大園警分局大園派出所員警據報，到場詢問並勸說，才知自己差點成了詐騙集團洗錢的帳戶。

大園分局表示，隨著科技發達，詐騙集團的手法也跟著升級，加上受到景氣的影響，有臨時貸款需求的人可能增多，也讓詐騙集團瞄準急著找錢的民眾，除了以新手法詐騙錢財外，甚至讓被害人不知不覺淪為車手或成為洗錢帳戶，替詐團「背黑鍋」。

警方說，廖男為了籌措百萬資金，誤信「李經理」說法，今天下午前往銀行辦理相關事宜，但行員詢問他約定帳戶的用途，廖男卻眼神飄移、支支吾吾說是要做生意用，行員察覺有異立即向大園分局大園派出所通報；警方到場後檢視雙方訊息內容，發現「李經理」完全不查核廖男的還款能力，僅在教廖男如何騙過行員來設定約定帳戶，很明顯就是詐騙。