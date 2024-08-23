台中警聯手銀行防詐 攔阻金額逾6.4億元
台中市政府警察局今天在治安會報表示，推動「警銀聯阻防詐」計畫打擊詐騙案，今年已成功阻詐956件、攔阻金額新台幣6億4263萬餘元，相較去年同期增加10％。
此外，警察局說，今年1月到7月辦理宣導活動662場，提升居民防詐知識。
台中市長盧秀燕下午在中市府召開的治安會報感謝、表揚金融機構、保全人員及警察長期合作，有效維護社會治安、保障公共安全，也感謝銀行員百忙中仍細心關心提醒匯款民眾，機警察覺異狀及時阻詐。
警察局表示，受獎單位為國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行與中華郵政股份有限公司等，善盡企業社會責任；另外，東勢分局中坑派出所警員侯茂霖獲知黃姓市民遭假投資手法詐騙，且將面交560萬元，積極追查、埋伏，順利逮捕犯嫌。
至於台中1月到7月治安狀況，盧秀燕表示，整體穩定，全般刑案、全般竊盜案7年最低，毒品方面也比去年同期減少。
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