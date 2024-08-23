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蘆洲大地兒童公園遭噴不雅圖 3國中生涉案被函送

中央社／ 新北23日電

新北市蘆洲區大地兒童公園遊樂設施遭3名青少年噴漆，甚至出現疑比中指圖案。區公所雖未打算提告，但毀損公物屬非告訴乃論罪，警方已通知3名涉案者到案，將函送少年法院。

有民眾發現蘆洲區大地兒童公園的遊樂設施遭不明人士噴漆，不僅溜滑梯被噴上大面積黑漆，其餘設施也出現疑似比中指圖案，讓居民直呼可惡。

警方獲訊後調閱監視器，發現13歲、14歲與16歲的3名國高中生涉嫌於凌晨在公園內塗鴉，警方已製作偏差行為勸導單，並通報教育局校安室；區公所管理權人也已製作被害人筆錄，全案依毀損公物、少年事件處理法函送少年法院。

蘆洲區公所表示，已進行初步清理，目前大致恢復，但因部分顏料滲進設施表面，仍需進一步清理及修復。目前已與涉案人家長協商，研究如何復舊及維護公園環境，確保能徹底修復受損設施。

區公所指出，由於涉案者為未成年人，公所考量社會和諧及教育立場，暫不提告，但仍將持續要求家長及涉案人負責後續復舊工作，以確保公園設施能回復原狀，並維護社區公共設施完整性。

第一時間關注此案的民進黨新北市議員顏蔚慈認為，希望經過這次事件，可以讓同學深刻了解隨意噴漆、破壞公物行為非常惡劣，也有法律責任。尤其公園是大家共同休憩空間，兒童公園更有非常多小朋友使用，需要大家發揮公德心共同維護良好環境。

提告 未成年 溜滑梯

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