浸水營古道未見虎頭蜂窩 封閉至31日並擴大搜尋

浸水營古道台東端22日發生虎頭蜂攻擊，導致41歲洪姓嚮導送醫不治。台東縣府今天請捕蜂專家進入現場，但未發現蜂窩，只見游離蜂，因蜂窩未除且路況不佳，暫停開放至31日。

台東縣政府農業處今天委請捕蜂專家到現場摘除蜂窩，但人員到現場四處尋找並未發現蜂窩，只見游離蜂。台東縣政府和林業及自然保育署表示，將擴大搜找蜂窩。

農業部林業及自然保育署網站公告，浸水營古道除了虎頭蜂外，目前路況不佳，封閉時間至8月31日，屆時視路況更新開放情形。

林保署表示，浸水營國家步道西起屏東縣枋寮鄉的水底寮，終至東端的台東縣大武鄉的加羅板部落，為台灣所有橫越中央山脈古道中，越嶺點最低、使用頻率最高，且使用時間最長的古道。